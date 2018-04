Altenburg

Gleich zwei Bildungsstätten in Altenburg-Nord sind von Randalierern heimgesucht worden. Wie die Polizei mitteilte, betraf eine Sachbeschädigung die Grundschule in der Platanenstraße. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen wurde dort das Fenster des Sekretariats mit Steinen beworfen, so dass ein Schaden an dem Fenster entstand.

Im gleichen Zeitraum wurde die Tür des Wirtschaftseingangs des Johanniter-Kindergartens „Am Spielplatz“ mit schwarzer Farbe beschmiert. Der oder die Täter seien bislang unbekannt, so die Polizei.

Von LVZ