Meuselwitz

Randalierer haben in Meuselwitz erheblichen Schaden an der Straßenbeleuchtung angerichtet. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, wurde ein Schaltschrank nahe der Kreuzung von Altenburger und Luckaer Straße zerstört. Dadurch ist es nun in Teilen dieses Gebiets nachts zappenduster. Betroffen vom Ausfall der Straßenbeleuchtung sind die Zeitzer Straße ab Toom-Baumarkt bis zur Einmündung zur Luckaer Straße – einschließlich Grenzstraße und Am Ententeich –, der Parkplatz der Orangerie und die Friedrich-Naumann-Straße sowie die östlich gelegenen Straßenzüge ab Einmündung Tankstelle bis zur Weinbergstraße.

Bereits zum Stadtfest wurde randaliert

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde der Schaltschrank in der Nacht zum vergangenen Sonntag mit roher Gewalt umgestoßen. Und das nicht zum ersten Mal: Bereits am Stadtfest-Wochenende hatten es der oder die Täter auf denselben Verteiler an der Tankstelle abgesehen. „Damals konnte noch eine Behelfslösung gefunden werden, um die Beleuchtung wieder in Gang zu setzen“, sagte Bürgermeister Udo Pick (BfM). „Doch das gelingt diesmal nicht.“ Die Reparatur werde einige Zeit in Anspruch nehmen. „Wie lange, ist noch nicht absehbar. Ende der Woche wissen wir mehr“, so Pick.

Zeugen gesucht

Die Stadtverwaltung, die die Kosten der beauftragten Elektro-Firma tragen muss, hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Polizei ermittelt. „Ich bin fassungslos über derartigen Vandalismus. Ich hoffe, dass sich Zeugen melden, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können.“

Von Kay Würker