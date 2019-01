Altenburg

„Wenn ich Action sage, rastet ihr aus!“ Martin Rietsch trägt ein Cap und eine schwarze Jogginghose und das ist seine Ansage an die Schüler der Johann-Friedrich-Pierer-Schule, die an diesem Mittwoch von den Sozialpädagoginnen zu einem Projekttag in der Aula verdonnert wurden. Einer der Schüler, Robin, ist nach vorn gekommen, um Rietsch in einem Duell den Fußball abzunehmen. „Action!“ Anfangs noch zögerlich, wird die Unterstützung für den Mitschüler doch schnell laut und leidenschaftlich. „Zuerst hatte ich Sorge, das wird vielleicht langweilig", sagt Schülerin Mariam. „Am Anfang dachte ich, die haben hier ein Komplott gegen mich geschmiedet“, erzählt andersherum auch Martin Rietsch. Denn das Eis musste er erst brechen. Aber nicht umsonst ist Rietsch ausgebildeter Suchtpräventionsberater. Mit seiner Kampagne suchtLOS ist er in Deutschland und auf der ganzen Welt unterwegs – heute will er in Altenburg das Eis zwischen ihm und den Jugendlichen brechen.

Kämpfen um das, was wichtig ist

Das erste Mal gelingt es Robin noch mit Leichtigkeit, Rietsch den Ball abzunehmen, das zweite Mal nicht. „Und wisst ihr warum?“ fragt Rietsch, nachdem Robin sich wieder gesetzt hat: „Weil der Ball mir das zweite Mal wichtig war und ich ihn verteidigt habe. Genau so müsst ihr das mit Dingen machen, die euch wichtig sind – sonst sind sie nichts wert.“ Loyalität, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Respekt und der Mut, Grenzen aufzuzeigen, das waren Erwartungen, die Schüler nannten, als sie von Rietsch nach den Eigenschaften eines guten Freundes gefragt wurden. „Lebt das, was ihr von anderen erwartet“, sagt der Rapper und engagierte Berater nun. „Wenn ihr merkt, jemand trinkt oder nimmt zu viel, dann traut euch zu sagen: Alter, mach’ mal langsam.“

Zivilcourage und der Kampf gegen Sucht und Drogenmissbrauch, beide Themen möchte Martin Rietsch in seiner Arbeit verbinden. Sie ist geprägt von den eigenen Erfahrungen des Deutsch-Nigerianers, der unter dem Pseudonym „2schneidig“ auch als Rapper unterwegs ist, und die geben ihm eine Eigenschaft, die rar und wertvoll ist: Authentizität.

Jugendliche wissen über Drogen Bescheid

Über eine Auszeichnung Rietschs von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung ist Franziska Raubold, Sozialpädagogin an der Pierer-Schule, auf die Idee gekommen, Martin Rietsch nach Altenburg einzuladen. „Wir haben uns für heute ein besonderes Augenmerk auf Drogen gewünscht", erzählt sie. Zu recht, findet auch Pierer-Schüler Tobias: „Ich selbst würde niemals Drogen nehmen, aber ich weiß, dass einige hier im Raum eine andere Einstellung haben.“ Dass die Jugendlichen der Johann-Friedrich-Pierer-Schule über Drogen Bescheid wissen, zeigt auch die Gruppenarbeit an diesem Tag: Crystal, Hanf, Codein, Heroin ist ebenso dabei wie Tabak und Kaffee; Genuss- und Suchtmittel kennen sie in allen Varianten.

„Die Kinder sind ja megagut informiert“, sagt Präventionsberater Martin Rietsch, um pure Information gehe es ihm daher gar nicht mehr so sehr. Viel wichtiger die Erkenntnis, dass Genuss und Sucht zwei Seiten der gleichen Medaille sind – und vor allem um die eine Frage: Wie kann man sich Gruppenzwängen entziehen und Nein sagen?

Von Anna Flora Schade