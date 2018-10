Altenburg

Für Florian, Leo und Jakob sind jene 600 asphaltierten Quadratmeter gleich hinter der Altenburger Schwimmhalle wie ihr zweites Wohnzimmer. Fast jeden Tag treffen sich die Jungs im Alter zwischen 14 und 18 Jahren auf dem Areal gleich neben dem Großen Teich, um zu rollen. „Rollen“ – das ist eher eine Verniedlichung dieser rasanten und wahlweise an den Hindernissen mit Kunststücken gespickten Touren auf ihren Skateboards.

„Ich habe damit schon in der Grundschule angefangen. Weil hier alle miteinander supergut auskommen und dich keiner schief anguckt, wenn mal etwas nicht klappt. Ja, ich bin täglich hier“, sagt der 14-jährige Jakob.

In Leipzig hatte der 16-jährige Leo erstmals Kontakt zu den Brettern mit den vier Rollen. „Damals fehlte mir aber irgendwie die Kraft oder die Lust. Aber hier in Altenburg haben wir immer am Teich gechillt und sind auf die Truppe aufmerksam geworden, die hier immer unterwegs ist. Und nun fahre ich auch seit Februar“, ergänzt Leo.

30 Skater und BMX-Fahrer sind dabei

So um die 30 Skater und BMX-er stark ist die Truppe, die sich tagein und tagaus auf ihrer Piste trifft. Noch vor einigen Jahren gab es solche Gruppen, die den rasanten Tricks auf den schnellen Rollen verfallen sind, in nahezu jeder Stadt. Heute ist Altenburg da eher die Ausnahme. „Losgegangen ist das eigentlich unmittelbar nach der Wende, als Skateboarden absoluter Trend und Funsport war“, erinnert sich Rico Schwertner. Der heute 46-jährige war viele Jahre Sozialarbeiter in der einstigen Roten Zora und hatte damit sozusagen die Skatertruppe vor die Nase gesetzt bekommen. „Und ich habe sie dann auch mit betreut.“

Mit heute sind diese Anfänge nicht zu vergleichen. Der Platz war noch nicht glatt asphaltiert. Und Ramp, Table & Co., wie die Hindernisse in der Skaterszene heißen, waren aus gefundenen oder „organisierten“ Paletten bunt zusammen gewürfelt. „Alles Provisorien, die mancher wie die Skater überhaupt auch kritisch und misstrauisch beäugte“, erinnert sich Schwertner.

Passanten bestaunen die Tricks

Ja, es habe da auch immer mal wieder Beschwerden von Spaziergängern gegeben. Wegen der angeblichen Lautstärke der jungen Leute, und dass sie den Platz immer wieder vermüllen würden. Aber die Skater dieser ersten Generation bewiesen auch einiges an Zähigkeit. Sie blieben und kämpften auch um die Anerkennung für ihr rasantes Hobby.

Bis zum heutigen Tag. „Allzu viel gibt es ja sonst nicht für junge Leute in Altenburg. Da ist die eigentlich gut ausgebaute Anlage schon etwas Besonderes“, meint Florian, ehe er sich wieder auf so eine schnelle Tour die Rampe hinauf macht, dort sein Brett kunstvoll in der Luft dreht und scheinbar schwerlos darauf wieder zum Stehen kommt. „Geil“, ruft er und bekommt für seinen gelungenen Trick auch jede Menge Anerkennung von den anderen Skatern. Ehrlich und völlig neidlos, übrigens.

„Das ist ja das Besondere in dieser Truppe, dass hier junge Leute vom Kind bis zum jungen Erwachsenen ohne jegliche Vorurteile neben- und miteinander laufen“, sagt Tobias Scheibe, alias „Erbse“, aus tiefster Überzeugung. Er ist mit seinen 28 Jahren mittlerweile einer der „Oldies“, die noch auf dem Brett stehen. Und vor allem fungiert Erbse nun seit geraumer Zeit als Koordinator für die Skatertruppe, vertritt deren Interessen nach außen und ist Ansprechpartner für alle Fragen.

„Alles ist wie eine Win/Win-Situation. Die Jüngeren pushen hier die Älteren und die Älteren mit ihren ausgefeilteren Tricks wiederum die Jüngeren.“ Mit 15 Jahren kam Erbse erstmals mit seinem Brett an die Schwimmhalle. „Ich stamme ja aus Rositz, wo eigentlich nix war, außer maximal Bordsteinsliden. Deshalb gab es für mich nach der Schule jeden Tag nur eines: Sofort rüber nach Altenburg zum Skaten. Und so ist es bis heute geblieben. So Zeit ist“, sagt Erbse, der mittlerweile in Sachen Skater auch der kompetente Ansprechpartner für alle Seiten ist.

Professionelle Geräte

An die einigermaßen abenteuerlich zusammen gezimmerten Provisorien von einst erinnert heute natürlich nichts mehr. Erst hatte die Stadt die jungen Leute mit ihren schnellen Brettern mehr oder weniger geduldet, dann kam aber doch mehr Unterstützung. Der Platz wurde asphaltiert und später erweitert. Und vor allem Sponsoren finanzierten die professionellen Geräte.

Insgesamt neun Stück stehen dort mit dem Namen Double Rail, Fun Box, Rave, Quarter, großer Quarter, Tables, Mini Rail und Beton Rail. Sie alle sind sozusagen die Quelle für die spektakulären Tricks der Skater, wegen denen Passanten immer wieder staunend stehen bleiben, um zuzuschauen und manchmal gar ihr Handy für ein Filmchen zücken.

„Mittlerweile kann man sagen, dass hier ein gutes Miteinander ist“, meint Erbse. Wenngleich die Liste der Wünsche der im Kern um die 30 ständige Mitglieder zählenden Skater- und BMX-Gruppe natürlich nach wie vor lang ist. „Eigentlich müsste der Platz nochmals erweitert werden, um weitere Geräte aufzustellen. Dafür ist jetzt absolut kein Platz mehr“, sagt Erbse.

Ein Container ist der große Wunsch

Na, und dann würde sich die Truppe über ein städtisches Okay freuen, am Rand einen Container aufzustellen, um darin diverse Utensilien, Zubehör und den Sanikasten zu verwahren – denn beim Skaten gibt es auch Stürze und Schrammen. „Den Container würden wir schon in Eigenregie besorgen, wir bräuchten dafür nur die Erlaubnis.“

Übrigens: Wer sich ein Bild von den Fertigkeiten der Skater machen will, der kann dies eigentlich jeden Tag tun. Nur im Winter bei Schnee und Eis ruhen ausnahmsweise die Rollen. Auch, weil es derzeit keine Halle gibt, in die die Skater wie einst ausweichen können.

Aber einmal im Jahr ruht das kameradschaftliche Miteinander aller Skater und BMX-ler. Dann steht der traditionelle Skatercontest, das große Kräftemessen in Wettbewerbsform, an. Wie erst kürzlich, als der von Rico Schwertner ins Leben gerufene Wettbewerb seine 16. Auflage erlebte. „Schon irre, wie die Zeit vergeht“, sagt Dennis Elker, mit seinen 27 Jahren ebenso solch ein Urgestein. Und schwingt sich behände auf die Rollen – so wie er dieses Jahr auch den Contest gewonnen hat.

Kultsport Skateboarding Die Ursprünge des Skateboardens liegen in den 1960er-Jahren – es ist sozusagen eine Übertragung des Wellenreitens (Surfens) auf Asphalt und Beton. Das Skateboard selber wird gelegentlich eingedeutscht auch Rollbrett genannt. Im Laufe der Jahre hat sich innerhalb der Szene eine eigene Begrifflichkeit entwickelt. Beim Skatboard handelt es sich um ein Brett (Deck) aus meist siebenschichtigem Furniersperrholz, idealerweise aus kanadischem oder baltischem Ahorn. Zwei Achsen (Trucks) und vier Rollen (Wheels) sind daran angebracht. Die Rollen sind aus Polyurethankunststoff und kugelgelagert. Auf dem Board kann man sich durch Abstoßen vom Untergrund mit einem Bein (Pushen) oder mittels einer besonderen Technik des abwechselnden Drucks beider Füße zu den Außenseiten des Skateboards (diagonal bis quer zur Fahrtrichtung) durch geschickte Gewichtsverlagerung (Pumpen) fortbewegen. Das Skateboarden (Skaten) hat sich im Lauf der Jahrzehnte zu einer Sportart mit einem reichen Repertoire an Kunststücken (Tricks) entwickelt. Die Tricks bestehen dabei meistens aus Sprüngen mit dem Skateboard und werden oft in Kombination mit Drehungen des Skateboards sowie des Körpers ausgeführt. Die gängigsten Tricks sind der Ollie, diverse Flips sowie Grinds. Vor allem in den USA hat sich eine professionelle Skateboardszene entwickelt. Professionelle Skateboardfahrer erhalten durch Sponsorenverträge mit einer oder mehreren Firmen (meistens Hersteller von Skateboards, Unternehmen der Bekleidungsbranche oder Skateboardläden) Geld- und Sachleistungen. Ein bekanntes Beispiel hierfür liefern die populären Skateboarder Tony Hawk, Danny Way, Bam Margera, Jamie Thomas, Chris Cole, Mike Vallely, Eric Koston, Paul Rodriguez jr., Ryan Sheckler und Rodney Mullen. Aber auch europäische Skater wie der Vans-Fahrer Chris Pfanner oder der Deutsche Mack McKelton haben Erfolg bei den Contests. Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio wird das Skatboarding erstmals zur olympischen Sportart.

Von Jörg Wolf