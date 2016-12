Altenburg/Gera. Die Nachricht des Ausscheidens von insgesamt vier Künstlern aus dem Engagement des Altenburg-Geraer Theaters aufgrund rassistischer Beleidigungen (die OVZ berichtete) sorgt erwartungsgemäß deutschlandweit für Schlagzeilen. Generalintendant Kay Kuntze erreichten in den letzten Tagen massenhaft Anfragen, berichtet haben unter anderem der MDR, die Taz, der Tagesspiegel, die Frankenpost und die Deutsche Presseagentur. Die Süddeutsche Zeitung beabsichtigt aufgrund der Vorkommnisse ein Städteporträt über Altenburg zu schreiben.

Was wann und wo konkret vorgefallen ist, bleibt aber auch zwei Tage nach Bekanntwerden der bislang einmaligen Reaktion der Künstler weiter vage und spekulativ. Er wolle nicht aus zweiter Hand im diskreten Rahmen geäußerte Vorkommnisse weitergeben, begründete Kuntze sein Schweigen. Auch gibt das Theater die Namen der ausländischen Künstler nicht bekannt. Nach Aussagen von Pressesprecherin, Evelyn Böhme-Pock, ist keiner der Betroffenen bereit, mit den Medien zu reden. Anzeigen seien ebenfalls nicht erstattet worden, um nicht als Opfer dazustehen, hieß es.

Wie Kuntze im OVZ-Gespräch bestätigte, datiert der Fakt des freiwilligen Verzichts der Künstler auf eine Verlängerung ihrer Verträge bereits vom Herbst. Bis zum 30. Oktober eines jeden Jahres nämlich muss entschieden werden, mit welchen Künstlern das Theater auch in der kommenden Spielzeit weiter zusammenarbeiten will.

Im konkreten Fall haben diesmal also drei ausländische Schauspieler – dem Vernehmen nach aus Griechenland, der Türkei und Burkina Faso – von sich aus um eine Nichtverlängerung ersucht. Auch ein Sänger, ein Deutscher mit asiatischen Wurzeln, habe von rassistischen Anfeindungen gesprochen, es aber weiter versuchen wollen. Einen Monat später habe auch er das Handtuch geworfen. Er bat nun, weil die Frist für eine Nichtverlängerung verstrichen war, gleich um eine Auflösung seines laufenden Vertrages. Er gehört also schon ab Januar und nicht erst ab Herbst 2017 nicht mehr zum Ensemble.

Nach Aussagen des Intendanten hätten sich in jüngster Zeit die fremdenfeindlich motivierten Vorfälle gegen die Betroffenen gehäuft, habe sich die Stimmung etwa seit Mitte 2015 deutlich verschärft. Die Künstler sahen sich aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Sprache in der Öffentlichkeit verbalen Anfeindungen ausgesetzt. Kay Kuntze betonte, dass sich diese Vorfälle ausschließlich im privaten Bereich ereigneten

Für den Theaterchef ist die jetzt entstandene Situation besorgniserregend, denn er hat so etwas in seiner Laufbahn noch nicht erlebt. Das dürfe nicht unter den Teppich gekehrt werden, fordert er. Deshalb hat sich die Geschäftsführung des Theaters im November mit einem Brief an Gesellschafter und Aufsichtsrat gewandt und darüber informiert. Öffentlich gemacht indes wurde dies aber nicht. Kuntze erwartet nun eine Reaktion der Politik. Auch müsse sich die Mitte der Gesellschaft äußern.

Erste Reaktionen vor allem der führenden Politiker wie Altenburgs OB Michael Wolf (SPD) und seiner Geraer Kollegin Viola Hahn (parteilos) liegen bereits vor. Wolf hat sich ausdrücklich von fremdenfeindlichen Beleidigungen gegen Künstler und Mitarbeiter distanziert und zugleich betont, dass dies kein Altenburger und Geraer Phänomen sei. Hahn sagte, das Theater lebe von der Vielfalt der Nationen, und Gera sei eine weltoffene Stadt. Man werde sich um den Vorgang kümmern. Allerdings beeilte sich der Rathaus-Pressesprecher Uwe Müller zu betonen, dass sich die fremdenfeindlichen Äußerungen nicht in der Elsterstadt ereignet hätten. „Drei der vier Betroffenen kommen aus Altenburg“, sagte Müller dem MDR. Der Geraer sei in einem Zug von Gera nach Leipzig beleidigt worden. Trotzdem befürchte man nun, als „ganz rechtes Nest“ gebrandmarkt zu werden.

Von Ellen Paul