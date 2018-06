Göhren

Feuerwehr und Polizei kamen am Montagnachmittag an der Kompostieranlage in Göhren zum Einsatz. In dem Objekt in der Geraer Straße brannten Strohballenhaufen, die in einer betonierten Lagerstätte abgelegt worden waren. Dabei entstand starker Rauch, teilte die Polizei am Dienstag mit. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle und löschten ihn. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zu einer Selbstentzündung gekommen, so dass die Polizei von keiner Straftat ausgeht. Personen wurden nicht verletzt.

Von OVZ