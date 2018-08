Altenburg

Mit großem Aufgebot sind die Altenburger Floriansjünger am Dienstag gegen 16.30 Uhr am Lindenau-Museum angerückt. Kein Wunder, lautete doch die Alarmierung der Leitstelle Gera „Rauchentwicklung im Gebäude“. Da deshalb völlig unklar war, welcher Art und wie massiv das Ereignis und der mutmaßliche Brand ist, rückten neben der Altenburger Berufsfeuerwehr auch die freiwilligen Kameraden der Skatstadt einschließlich der Ortsteile mit ihren Fahrzeugen an. Letztendlich umstellten bis zu fünf Löschfahrzeuge nebst Polizei den ehrwürdigen Kulturtempel.

„Eine leichte Rauchentwicklung war dann tatsächlich feststellbar“, so der Wachleiter der Berufsfeuerwehr, Uwe Scheibe, gegenüber der OVZ. Ein offenes Feuer gab es allerdings glücklicherweise nicht. „Vermutlich hat es wohl an der Elektrik einen technischen Defekt gegeben“, mutmaßt der Feuerwehrmann. Die Angelegenheit wurde von der Feuerwehr an den zuständlichen Hausmeister übergeben, der eine Fachfirma mit der Behebung des Schadens beauftragen wird. Der Einsatz war kurz darauf beendet.

Von Jörg Wolf