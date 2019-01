Altenburg

Besucher und Mitarbeiter des Lindenau-Museums in Altenburg mussten am Donnerstag gegen 14.30 Uhr schleunigst den Kulturtempel verlassen. „Im Kellergeschoss hatte ein Rauchmelder ausgelöst und damit umgehend die Feuerwehr auf den Plan gerufen“, erklärte Angelika Forster, die für Öffentlichkeitsarbeit im Museum zuständig ist. Die Feuerwehr rückte dann auch gleich mit drei Einsatzfahrzeugen an, da man bei solchen Alarmen immer von einem realen Feuer ausgehen muss.

Allerdings erwies sich dies nicht als real. Vielmehr hatte der Rauchmelder vermutlich wegen einer Störung ausgelöst – die genaue Ursache konnte Forster nicht mehr verifizieren. Möglich sei auch, dass der Melder wegen technischer Arbeiten ausgelöst hatte. „Denn die zuständige Fachfirma war im Haus, um alle Sicherungs- und Alarmanlagen zu warten“, so die Sprecherin weiter.

Kurzum: Mitarbeiter und Museumsbesucher mussten nur kurz in der empfindlichen Kälte bibbern. Schon wenige Minuten nach ihrem Anrücken gab die Feuerwehr nach einer entsprechenden Kontrolle und Zurückstellung des Rauchmelders Entwarnung und der Museumsbetrieb konnte reibungslos noch vor 15 Uhr weiterlaufen.

Von Jörg Wolf