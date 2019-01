Rositz

Dass Schulen im ländlichen Raum reichlich Zuspruch finden, zeigte auch die Schar der Interessenten, die am Sonnabend die Regelschule in Rositz besuchte. Sylvia Most leitet seit zwölf Jahren die Staatliche Regelschule, die sich neben der Grundschule im Rositzer Schulkomplex Insobeum in der Karl-Marx-Straße 1 befindet. „ Lange schon sind bei uns auch Kinder mit Behinderungen in den Schulklassen mit Erfolg integriert“, erklärte sie gegenüber den Besuchern.

Schüler Luca aus Altenburg ging mit Mutter Kerstin und Oma Maria Müller freudig von einem zum anderen Klassenzimmer, in denen seine Schulfreunde ihre Arbeiten präsentierten. So wie Lehrerin Heike Saro mit ihrer Klasse den Gästen im Lehrraum mit digitaler Technik die Funktion eines Smartboardes erläuterte: „In Verbindung mit Computer und Beamer wird hier die traditionelle Kreidetafel ersetzt. Unsere Schüler können so fächerübergreifend besonders kreativ gestalten und darstellen.“

Beeindruckt vom guten Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern bis hin zur ständigen Erweiterung der Lehrtechnik bezüglich Digitalisierung liebäugelte auch Antje Lange aus Wintersdorf mit der Einschulung ihres Sohnes Luca hier in Rositz. Derweil nahmen im Unterrichtsraum mit jungen Hobby-Spendenbörsianern aus der sechsten Klasse um Lehrerin Gina Dräßler einige Besucher um den Altenburger Schülervater Jens Arnold den Stand mit Büchern, Spielen und CDs in Augenschein.

Spendenaktion für Erneuerung des Wandsockels

„Wir wollen den orangefarbenen Wandsockel hier in diesem Raum erneuern und bitten so über das vorliegende Artikelangebot um Spenden für unser Vorhaben“, verkündete Sechstklässlerin Claudia Kinder mit Blick auf die Rositzer Besucherin Annett Hartmann, die gerade ihre Geldbörse öffnete, um ein Spiel per Spende zu erwerben. Elternsprecherin Susan Baruck befürwortete diese Aktion sehr und meinte: „Letztlich liegt uns ja das Wohl unserer Kinder immer wieder am Herzen. Und sie sollen eben auch in Räumen agieren, in denen man gern lernt.“

David Lehmann gehörte zu den ehemaligen Schülern, die jetzt in Reihe Lehrerin Veronica Schlotte liebevoll umarmten. „Ich erfuhr hier eine echt gute Schulbildung, die mir bestens die Voraussetzung für meine derzeitige Lehrausbildung zum Mechatroniker bot“, lobte der 17-jährige Auszubildende Max Rasch aus Rositz seinen einstigen Regelschulbesuch.

Kaffee und Kuchen in Hobby-Café

Ein Schülerteam der Klasse 8 b um Isabell Steinberg kredenzte bei Kaffee und Erfrischungsgetränken in einem zum Hobby-Café umgestalteten Schulzimmer den Gästen leckeres Backwerk. „Den Kuchen haben Eltern um Frau Kerstin Neinert mit viel Liebe gebacken“, betonte Lehrerin Juliane Baudach, bevor auch sie mit Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) ins Gespräch kam. Das Rositzer Gemeindeoberhaupt ist stets am Bildungsstand der Schulen in seinem Verantwortungsbereich sehr interessiert. Schülerin Marie Beer aus der Klasse 9a resümierte schließlich: „Bei unseren sympathischen Lehrern macht das Lernen ganz einfach Freude.“

Von Wolfgang Riedel