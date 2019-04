Folgenreicher Wasserrohrbruch: Der Ausnahmezustand am Kaufland-Markt in der Altenburger Käthe-Kollwitz-Straße währte rund 30 Stunden. Bis dahin hatte unter anderem der Stromversorger reichlich zu tun. Und auch in den nächsten Tagen steht noch viel Arbeit an.