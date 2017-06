Nöbdenitz. Die Bundespolizei wurde am Sonnabend zu einem Unfall gerufen, bei dem zwei Hunde durch einen Regionalexpress überfahren worden waren. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in unmittelbarer Nähe des Haltepunktes Nöbdenitz. Die Beamten fanden die Tiere im Gleisbereich liegend. Einer der Hunde war bereits tot, der andere an den Hinterläufen schwer verletzt. Durch die Beamten wurden die Tiere aus dem Gleisbereich gebracht und der Tierarzt zur Versorgung des noch lebenden Hundes gerufen. Auswirkungen auf den Bahnverkehr gab es trotz kurzzeitiger Sperrung der Strecke nicht, teilte die Bundespolizei mit. Warum die Hunde auf die Gleise gelangten, wird noch geklärt.

Von ovz