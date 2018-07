Windischleuba

Es war eine verhältnismäßig ruhige Sitzung, die der Windischleubaer Gemeinderat am Donnerstagabend vor der Brust hatte. So hatten die Mitglieder lediglich ihre Zustimmung zu einigen Bauvorhaben zu erteilen.

„Fünfminutenweg“: Gemeinde geht in Berufung

Entsprechend waren es dann vor allem die Informationen, die Bürgermeister Gerd Reinboth (CDU) zu verkünden hatte, die die anwesenden Bürger am meisten interessierten. Ganz oben auf der Liste des Gemeindeoberhaupts: Die Situation rund am das Gewerbegebiet „Fünfminutenweg“. Die Entscheidung des Landesverwaltungsamtes, Windischleuba dort per Zielanpassungsbescheid zu einer Änderung des Bebauungsplans zu zwingen, hatte die Gemeinde im Frühjahr vor dem Geraer Verwaltungsgericht angefochten (OVZ berichtete) – und war damit gescheitert.

Eine Entscheidung, die Gerd Reinboth nach wie vor in Zorn versetzt. Schon die Begründung, man mache Altenburg mit dem „Fünfminutenweg“ innenstadtrelevantes Gewerbe streitig, sei „absoluter Quatsch: Schröter, Obi und das Autohaus würden sich ja nie im Zentrum ansiedeln“. Auch vor dem Hintergrund, dass das Land mit der Windischleubaer Causa offenbar einen Präzedenzfall schaffen wolle, werde man die richterliche Entscheidung anfechten, kündigte Reinboth an. Und zwar zügig, um die Pläne von Investor Saller nicht doch noch ins Wanken zu bringen, wie er versprach.

Hochwasserschutz: Ausschreibungen laufen

Voran gehe es indes in Sachen Hochwasserschutz, so der Bürgermeister. Wie bereits im Zuge einer Anfrage des CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Zippel bekannt geworden war, solle der nötige Deich-Ausbau im Oktober starten. „Die Ausschreibungen laufen derzeit, wir haben Firmen, die wir kennen, zur Bewerbung aufgefordert“, konnte Reinboth vermelden. Nun hoffe man auf genügend Bewerber, die entsprechende Kapazitäten in den Auftragsbüchern hätten.

Läuft alles nach Plan, sollen in diesem Jahr zunächst die Spundwände gesetzt werden. Im Vorfeld der Maßnahme wolle man im September eine Einwohnerversammlung abhalten, zu der dann auch Vertreter der Baufirmen geladen werden.

Gewässerpflege: Mittelfristig neue Verbände?

Ebenfalls im Blick habe man die angestrebte Änderung der Verantwortlichkeiten für Gewässer 2. Ordnung im Freistaat. Hierfür sollen sich laut dem angestrebten Gesetzesentwurf ab 2020 sogenannte Gewässerunterhaltungsverbände gründen, teilte Reinboth mit. Die genaue Ausgestaltung der Verantwortlichkeiten stehe zwar noch aus, so der Bürgermeister. Eine Möglichkeit könnte aber sein, dass die Verantwortung an den Zweckverband Altenburger Land (ZAL) übergehe.

Pro Jahr sollen vom Land dann rund 14 Millionen Euro für die Verbände zur Verfügung gestellt werden. Eine Summe, so Reinboth, die seiner Ansicht nach wohl nicht ausreichen dürfte, um thüringenweit die notwendige Technik und Personal zu finanzieren.

Von Bastian Fischer