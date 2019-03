Altenburg

Wie kann man Jugendliche dazu bewegen, die Finger von Drogen jeglicher Art zu lassen? Eine sehr eindrückliche Variante erfährt Mitte Mai ganz großen Bahnhof in Altenburg und wird für reichlich Trubel sorgen, wenn an Gleis 3 der „Revolution Train“ einfährt.

750 Achtklässler am Zug

Basierend auf den persönlichen Erfahrungen des Tschechen Pavel Tuma, der einen Freund an die Drogen verlor, tourt der Anti-Drogen-Zug seit 2015 regelmäßig durch Deutschland. Vom 16. bis 18. Mai macht er nun erstmals Station am Altenburger Bahnhof. An Bord der sechs Waggons besagte Geschichte, die interaktiv und multimedial aufgearbeitet die 750 Achtklässler aus 19 Schulen des Landkreises erwartet.

Was genau die Mädchen und Jungen zu sehen bekommen, umschreibt Sozialarbeiterin Kerstin Hopfmann vom Jugendamt als „sehr real und teileweise ziemlich drastisch in komprimierter Form“.

„Wie würdest du dich entscheiden?“

In 90 Minuten durchlaufen die 13- und 14-Jährigen, begleitet von Lehrern und Sozialarbeitern, die sechs verschiedenen Waggons des Zuges, werden immer wieder vor die Frage gestellt: „Wie würdest du dich entscheiden?“ – „Die Geschichte ist sehr emotional. Man kann sich besser damit identifizieren als mit einem reinen Gespräch in der Schule“, ist Hopfmann überzeugt.

Doch „einfach nur durchlaufen und fertig“ ist ihr und den 30 involvierten Sozialarbeitern zu wenig. Deshalb sind sie bereits in den kommenden Wochen an den Schulen unterwegs, um in einer Doppelstunde den Jugendlichen das Projekt „Freiheit geSucht!?“ vorzustellen und auszuloten, was die Schüler mit den Begriffen „Freiheit“ und „Sucht“ verbinden.

19 000 übrige Euro

Möglich machen den Stop des „Revolution Trains“, für den das Landratsamt Altenburg, der Verein Horizonte gGmbH und die Sozialarbeiter des Altenburger Landes zusammenarbeiten, freigewordene Mittel aus dem Jugendförderplan. „Um die 19 000 Euro werden die beiden Aktionstage kosten,“ schätzt Marion Fischer, Fachdienstleiterin im Bereich Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung. Weil andere Projekte nicht verlängert wurden beziehungsweise Fachstellen nicht direkt nachbesetzt werden konnten, seien diese Mittel im Haushalt 2018 übrig geblieben. „Das Geld ist in diesem Projekt gut angelegt“, betonte Landrat Uwe Melzer ( CDU). Je mehr Schüler man zu diesem Thema erreichen könne, desto besser.

Rahmenprogramm auf dem Bahnsteig

Damit Mitte Mai alles zügig am und im Zug zugeht und die Schülerscharen gut sortiert einen spannenden Ausflug erleben können, laufen die Planungen bereits jetzt auf Hochtouren. „Es können immer nur 17 Schüler gleichzeitig in den Zug. Die entstehenden Wartezeiten füllen wir mit einem bunten Rahmenprogramm“, so Fischer.

So werden sich unterschiedliche Akteure aus dem Bereich Gewalt- und Suchtprävention auf dem Bahnsteig präsentieren und den Jugendlichen zusätzliche Argumente liefern, zu Alkohol und Zigaretten „nein“ zu sagen.

Damit die gesammelten Eindrücke der Schüler danach nicht im luftleeren Raum verpuffen, werden sie kreativ übersetzt in Filmen und Bildern und Ende des Jahres im Landratsamt gezeigt – um danach, ähnlich wie der „Revolution Train“, als Wanderausstellung auf Reisen zu gehen.

Von Maike Steuer