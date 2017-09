Riesenandrang in den Gemächern des Herzogs

Seit dem Wochenende ist sie nun für die Öffentlichkeit zugänglich – die neue Dauerausstellung im Altenburger Schlossmuseum. Zuhauf wollten Neugierige bereits am Eröffnungstag einen Blick in die herzoglichen Gemächer erhaschen. Da war auch schon mal Schubsen und Schieben angesagt. An diesem Wochenende gibt es wieder zahlreiche Führüngen.