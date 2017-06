Altenburg/Meuselwitz. Strahlender Sonnenschein allerorten – besser konnten die äußeren Rahmenbedingungen für die junge Generation nicht sein, die am Donnerstag ihren Ehrentag, den Kindertag feierten.

Hoch her ging es im integrativen Kindergarten Spatzennest der Volkssolidarität in Altenburg. „Gemeinsam mit den Kindern aus unserer Kita Mischka wurde Party gemacht. Das waren 250 Kinder, die ihren Spaß hatten“, erzählte der Geschäftsführer des Kreisverbandes der Volkssolidarität, Wolfgang Kibisch. „Höhepunkte waren die acht Meter lange aufblasbare Rutsche, an der sich sogar unsere Einjährigen ausprobiert haben, das zehn Meter lange Piratenschiff und das Haifisch-Rodeo.“

Höhepunkte ganz in Blau erlebten die Kleinen aus den Kitas Wirbelwind in Lehndorf sowie Sonnenschein in Podelwitz. Dort hatte das Technische Hilfswerk zur Party eingeladen und Technik sowie reichlich Unterhaltung mitgebracht. Und die großen, blauen Fahrzeuge, die Hüpfburg und die anderen Stationen ließen die Kinderaugen strahlen. „Mit von der Partie waren 88 Kinder, und die waren so begeistert, dass sie noch Stunden später schwärmten. Ein großes Dankeschön an das THW“, betonte Leiterin Hiltrud Kronfeldt.

Auch in Meuselwitz wurde gefeiert. In diesem Jahr mal ausnahmsweise nicht im Seckendorff-Park, sondern eine Nummer kleiner am Schüler-Jugend-Freizeitzentrum (SFJZ). „Unter anderem, weil wir lange ohne beschlossenen Haushalt und damit ohne Planungssicherheit waren“, erklärte Hauptamtsleiterin Denise Zeuke. Trotzdem gab es viele Attraktionen, die am Nachmittag kleine Gäste anlockten. „Vorerst ist geplant, dass die Feier am SFJZ eine einmalige Sache ist und kommendes Jahr das Fest wieder im Park steigt“, so Zeuke.

Von Jörg Wolf