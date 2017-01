Mockern. Als einige Tage vor Weihnachten der grundhaft ausgebaute Weidenweg im Nobitzer Ortsteil Mockern nach siebenmonatiger Bauzeit wieder eingeweiht wurde, konnten sich Nadine und Thomas Bauer kaum freuen. Denn die Bauarbeiten in der engen Anliegerstraße haben dem Wohnhaus der jungen Familie schwer zugesetzt, in dem sie seit zehn Jahren mit ihrem zehnjährigen Sohn und der sechsjährigen Tochter leben. „Das Wohnhaus grenzt ja direkt an die Straße, die für die Verlegung von Leitungen aufgeschachtet werden musste“, erzählt Nadine Bauer.

Zwar wurde vor den Tiefbauarbeiten das nicht unterkellerte Gebäude durch die Baufirma vor möglichen Setzungen abgesichert. „Aber offensichtlich nicht ausreichend“, klagt der Vater. Die Folgen waren für die Bauers und vor allem deren Heim, das schon weit über hundert Jahre auf dem Buckel hat und in dem schon Bauers Urgroßeltern lebten, fatal. Denn augenscheinlich kam es zu Absenkungen. Risse durchziehen seither das Haus, das Bauers in den zurückliegenden Jahren liebevoll und Schritt für Schritt sanieren und gemütlich ausbauen. „Vermutlich sind da der Tiefbau und die nicht unerheblichen Erschütterungen durch die schweren Baumaschinen die Ursache“, kann Ehemann Thomas nur mutmaßen.

Die Folgen für die Familie sind gewaltig. Zwar haben sich die Risse nach Bauende nicht weiter verbreitert. Aber sie haben trotzdem schon beängstigende Ausmaße angenommen: „Sogar Tapete ist gerissen und stellenweise, beispielsweise im Zimmer unseres Sohnes, passt da sogar schon ein Lineal hinein, so breit ist dieser Riss. Außerdem hat sich das Fenster derart verzogen, dass es nicht mehr geöffnet werden kann“, schildert Nadine Bauer.

Weil jetzt keiner weiß, wie sich die Angelegenheit weiter entwickelt und ob die Schäden gar so gravierend sind, dass die betroffenen Außenwände in ihrer Standsicherheit gefährdet sind, leben Bauers derzeit sozusagen in einer Art Ausnahmezustand. „Das Kinderzimmer nutzen wir vorsichtshalber nicht mehr. Unser Junge will dort ohnehin nicht mehr schlafen, weil er Angst hat, dass die Sache noch schlimmer wird. Derzeit schlafen beide Kinder bei uns, und mein Mann muss auf die Couch im Wohnzimmer ausweichen“, schildert die Frau.

Natürlich haben die Bauers die Schäden umgehend gemeldet, nachdem diese erkannt wurden. Sachverständige haben sich vor Ort umgeschaut und alles begutachtet. „Die Experten kamen auch zu dem Schluss, dass die Arbeiten der Auslöser sein müssen“, ergänzt Thomas Bauer. Der Familienvater fordert nun von den Verursachern, dass die Schäden repariert werden und die Standsicherheit seines Heimes wieder hergestellt wird. „Wir haben auch schon einen Rechtsanwalt wegen der Sache eingeschaltet. Es geht uns ja keineswegs darum, dass wir irgendwelches Geld erstreiten wollen, sondern nur darum, dass unser Haus wieder sicher ist“, so Thomas Bauer.

Die Sanierung des Weidenweges haben der Zweckverband Altenburger Land sowie die Gemeinde Nobitz gemeinsam durchgezogen. Mittlerweile haben auch die beiden Bauherren Rechtsanwälte in die Angelegenheit eingeschaltet. „Wir befinden uns hier in einem laufenden Verfahren, weshalb ich dazu nichts sagen darf und kann“, erklärte Bürgermeister Hendrik Läbe knapp.

Solange aber weiter die Risse im Heim von Familie Bauer klaffen, leben die Vier in einer Art Ausnahmezustand.

Von Jörg Wolf