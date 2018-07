Treben

Wechsel auf Spitzenpositionen bringen oft große Veränderungen mit sich: Neue Gesichter, neue Arbeitsabläufe, neue Schwerpunkte. In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pleißenaue hingegen läuft alles ein wenig entspannter ab. Denn die neue Vorsitzende ist eine alte Bekannte – und muss lediglich eine Tür weiter gehen als bisher, um ihr Dienstzimmer zu erreichen.

„Noch ist nicht alles umgeräumt“, gibt Rita Richter mit Blick auf ihren alten Schreibtisch schmunzelnd zu. Kein Wunder, ist doch Vorgänger Uwe Melzer auch erst vor wenigen Tagen ins Landratsamt umgezogen. Indes kein Grund für die 61-Jährige, in hektische Nervosität zu verfallen. Schließlich ist sie ein echtes Urgestein in der Pleißenaue, kennt die Verwaltungsabläufe in- und auswendig.

Stets dabei, wenn Weichen in VG gestellt wurden

„Ich bin von Beginn an dabei, habe am 1. April 1992 meine Arbeit als Kämmerin aufgenommen“, blickt sie auf ihre bisherige Laufbahn zurück. Mit der Wahl Uwe Melzers zum Vorsitzenden 1999 übernahm sie zusätzlich die Aufgabe als seine stellvertretenden Büroleiterin, war stets dabei, wenn die Weichen in der VG gestellt wurden.

Entsprechend leicht fiel ihr dann auch die Entscheidung, sich um Melzers Nachfolge zu bewerben. „Wir haben hier eine sehr gute Zusammenarbeit im Team, da hätte es jemand von außen eventuell zum Start deutlich schwieriger gehabt. Zudem war die Rückmeldung der Kollegen auf meinen Schritt durchweg positiv. Ich habe mir den Schritt aber auch nicht leicht gemacht, möchte jedoch die gute Arbeit von Uwe Melzer fortführen“, erklärt sie ihre Motivation. Dass ihr dies auch die Mitglieder der VG-Versammlung zutrauen, zeigte sich zur Wahl: Ganze 13 der insgesamt 14 zur Verfügung stehenden Stimmen entfielen auf Richter, die damit ihre beiden Mitbewerber überdeutlich hinter sich ließ.

Weiter für die Eigenständigkeit der VG kämpfen

In ihrer sechs Jahre währenden Wahlperiode – die Richter, wie sie ausdrücklich betont, voll ausschöpfen will – möchte sie weiterhin kompetente Dienstleisterin der VG-Gemeinden sein, Projekte in den Kommunen umsetzen, Fördermittel beantragen. „Insgesamt sind die Gemeinden bereits gut aufgestellt, auch finanziell“, blickt sie entspannt in die Zukunft. Auch deswegen werde sie weiter für die Eigenständigkeit der VG kämpfen, kündigt sie mit Blick auf etwaige neue Reformvorstöße auf Landesebene an. Mit Melzer als Landrat hofft Richter auch auf neuen Schwung für Projekte in der VG, etwa den seit Jahren immer wieder verschobene Ausbau der Kreisstraße von Fockendorf gen Pahna.

Neuer Bauamtsleiter gesucht

Das nächste große Projekt wird zunächst jedoch die Einstellung eines neuen Bauamtsleiters sein. Bisher hatte Uwe Melzer diese Aufgabe parallel zum VG-Vorsitz übernommen, nun soll eine frische Kraft her. „Zum 1. Januar soll die Stelle spätestens wieder besetzt sein, bis dahin unterstütze ich unsere Sachbearbeiterin bei der Arbeit.“

Von Bastian Fischer