Altenburg

Es ist ein kühnes Projekt, für welches der Meuselwitzer Stadtrat Ende 2015 den Weg freimachte: Auf dem Gelände des ehemaligen Ritterguts Falkenhain sollen ein Wellness-Hotel mit 80 bis 100 Betten sowie Therapie- und Kunstangeboten entstehen, so die Pläne des hessischen Bauingenieurs Johannes Dernbach, der das 2,5 Hektar große Areal 2002 gekauft hatte. Mit zwei Gegenstimmen stimmte der Meuselwitzer Stadtrat seinerzeit der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu. Passiert ist seitdem: nichts.

Bebauungsplan lässt auf sich warten

Im April 2016 hieß es von Dernbach, dass derzeit Investoren für das rund 50 Millionen Euro teure Projekt gesucht würden. Rund ein Jahr später, im Januar 2017, sagte Dernbach, der Bebauungsplan solle im Sommer jenes Jahres fertig und unterschrieben sein (die OVZ berichtete). Mehr als drei Jahre nach dem Okay des Stadtrats ist der Stand unverändert: Keine Investoren, kein Bebauungsplan. Das teilte die Tochter und Mitarbeiterin des Baubüros von Johannes Dernbach, Ann-Katrin Dernbach, der OVZ auf Nachfrage mit.

Das Projekt habe etwas geschlafen, sagte sie, andere Projekte der Firma seien vorrangig behandelt worden. Man befinde sich nach wie vor in Gesprächen mit potenziellen Investoren und suche Betreiber. In den nächsten Wochen stehe beispielsweise ein Treffen mit einem Anbieter asiatischer Therapie- und Heilkunde an.

„Interessenten sind genug da“, sagte Ann-Katrin Dernbach. Warum es bislang noch nicht klappen wollte, weiß sie auch nicht so recht. „Es wundert mich, wie lange es überhaupt dauert.“ Sie glaube fest daran, dass die „Kombination aus Wellness, Therapie und Kunst Menschen helfen kann.“ Die Investoren sollen mitbestimmen können, was auf dem historischen Gelände passieren soll. „Es ist ein Riesenvorteil, dass dort kein fertiges Hotel steht, sondern es noch Gestaltungsmöglichkeiten gibt.“

Das Ziel: Ein Zentrum für kreative Regeneration

In der etwa 50-seitigen deutsch- und englischsprachigen „Konzeptidee“ für das Rittergut, die der OVZ vorliegt, vermarkten Dernbachs ihr Projekt als „Zentrum für kreative Regeneration“. Auch eine entsprechende Internetseite mit der englischen Übersetzung existiert bereits, der Name „creative regeneration“ ist markenrechtlich geschützt. In der Broschüre wird detailliert auf die einzelnen Gebäude – von Schloss bis Stallungen – , den Ort samt Persönlichkeiten wie Julius Blüthner und die kalkulierte Rendite eingegangen. Auch auf die Vorteile für Falkenhain wird hingewiesen: Arbeitsplätze und neue Gewerbe würden geschaffen, die Steuereinnahmen der Stadt erhöht und „nicht zuletzt der Ort sowie der Landkreis mit entsprechender Bekanntheit belohnt.“

Nun gilt es Geldgeber zu finden: Bisher habe man etwa versucht, das Objekt über soziale Medien anzupreisen. „Wir haben aber gemerkt, dass man klassische Investoren dort nicht erreicht“, so Dernbach. Daneben werden Hotelzeitschriften angeschrieben und man stehe in Kontakt mit dem Hotel- und Gaststättenverband. Jüngst habe man sich gar in Dubai mit Investoren über Falkenhain unterhalten.

Rittergut Falkenhain ist ein „Herzensprojekt“

„Ich werde alles dafür tun, dass das Projekt umgesetzt wird“, sagte Ann-Katrin Dernbach. Es sei ein „persönliches Herzensprojekt“ von ihr, die Anlage sei „traumhaft“. Im Laufe des Jahres soll nun ein neuer Anlauf unternommen werden, einen Bebauungsplan aufzustellen, danach soll ein Architekturwettbewerb ausgerufen werden. Auf OVZ-Nachfrage teilt die Stadtverwaltung mit, dass der Ball bei der von Dernbachs gegründeten Projektgesellschaft liege: „Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes wurden durch die Stadt Meuselwitz geschaffen. Zur Zeit ruht das Verfahren.“

Von Maximilian König