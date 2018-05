Posterstein

Es ist inzwischen gute Tradition: Am Pfingstwochenende werden Besucher rund um die Burg Posterstein von Rittern erwartet. Diese sind zum 13. Mal da, um sich im Turnier hoch zu Ross zu messen. Die Mannen von „Wenzels Ritterschaft“ zeigen drei Mal täglich beim Ritt gegen den Roland, beim Quintan und Sarazenenstechen ihr Können. Am Samstag und Sonntag gegen 20 Uhr findet wie gewohnt das große Nachtturnier mit dem Ritt durchs Feuer statt. Von Samstag bis Montag gibt es zudem täglich ab 11 Uhr jede Menge Spiel und Spaß. Dazu gehören wie immer ein historischer Markt, Gaukler und Musiker, ein Ritterlager und eine Feuershow.

An den über 40 Ständen des Marktes sind unter anderem Schmied, Steinmetz und Laternenbauer präsent. Alle Handwerker sind auch wieder gekleidet wie einst. Bei der Arbeit beobachten kann man ferner den Punzierer Uwe Lahl. Punzieren nennt sich das aufwendige Verfahren zur Lederverzierung mit Mustern und Motiven, bei dem mit Punziereisen angefeuchtetes Leder geprägt wird.

Wie es Sitte und Brauch war im Mittelalter, findet sich an diesen Tagen auch Künstlervolk auf dem Markte ein, um das Volk auf das Trefflichste zu unterhalten, werben die Veranstalter per Presseinformation. Diesmal will der Gaukler „Laut n’ Hals“ mit seinem losen Mundwerk, Kunststücken, Narretei und Magie für Kurzweil sorgt.

Im Geschichtenzelt von Freyas Sippe können Groß und Klein allerlei geheimnisvolle Sagen von Rittern und Burgen hören. Mit einer atemberaubenden Feuer- und Fakirshow mit Nagelbrett und scharfen Waffen wird „Rudolfo“ die Besucher zum Staunen bringen. Dazu bilden wieder die Musikanten das Zentrum des bunten Treibens. Für den mittelalterlichen Sound sorgen „The Sandsacks“ und „Cradem Aventure“.

Die kleinen Leute können sich vom Holzschnitzen, Kerzenziehen, der Getreidemühle, dem Bogen- und Armbrustschießen oder einer Fahrt mit dem historischen Karussell begeistern lassen.

Für das Spektakel stellte der Veranstalter 5 x 2 Freikarten (für einen Tag der Wahl) zur Verfügung. Wer gratis dabei sein möchte, muss am morgigen Donnerstag um 13.30 Uhr die Telefonnummer 03447 574917 anrufen. Unter den ersten Anrufern verlosen wir die Tickets.

Von ovz