Rommé-Karten mit deutschem Bi aus Altenburg

Altenburg. Das deutsche Bild auf Spielkarten gibt es seit Jahrhunderten. Jedoch nicht beim Rommé. Warum eigentlich nicht? Immer wieder habe es im Altenburger Spielkartenladen, aber auch in der Spielkartenfabrik Anfragen in dieser Richtung gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Schließlich kann man seit der Globalisierung des Handels Rommé mit englisch/amerikanischem und original französischem Bild kaufen. Auch Rommé-Spiele mit Sondergestaltungen gibt es in vielen Varianten.

Warum also nicht auch eine Edition mit deutschem Bild, fragten sich viele Altenburger. Und siehe da: In Zusammenarbeit zwischen Spielkartenladen und Spielkartenfabrik ist die Idee Wirklichkeit geworden. Das Rommé mit deutschem Blatt läuft in einer Erstauflage von 1000 Stück durch die Altenburger Druckmaschinen. Am kommenden Donnerstag, dem 22. Februar, soll die Weltneuheit im Altenburger Spielkartenladen und online zu erwerben sein.

Aufgebaut ist das Rommé-Spiel wie sein Vorbild mit französischen Farben. Je vier Asse, Könige, Damen, Buben und die Zahlenkarten von der 10 bis zur 2 gehören dazu. Die sechs Joker dürfen natürlich auch im deutschen Bild nicht fehlen. Dazu gibt es die legendäre Kornblumen-Rückseite.

Von OVZ