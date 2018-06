Als Kunstfigur „Gernot Hassknecht" in der ZDF-Satiresendung „Heute Show“ ist Hans Joachim Heist bekannt. Doch in seinem Soloprogramm „Noch’n Gedicht“ lässt er das Motzen sein, schlüpft stattdessen in die Rolle des liebenswert-verschmitzten Schelms. Und erinnert an Heinz Erhardt. Der Kartenverkauf läuft.