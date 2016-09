Rositz. Als die Altenburger Polizei am Sonnabend kurz nach Mitternacht einen Audi kontrollieren wollte, drückte der Fahrer aufs Gas und schaltete auch noch seine Fahrzeugbeleuchtung aus. Trotz der laut Polizei „stark überhöhten Geschwindigkeit“ und des ausgeschalteten Lichtes misslang der Fluchtversuch. Die Polizei stoppte den Fahrer den Angaben zufolge in der Zetschaer Straße in Molbitz und kontrollierte ihn. Wie sich herausstellte, stand der 43-jährige Mann unter dem Einfluss von Drogen. Ein entsprechender Test schlug positiv an. Der Audifahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, gegen ihn wird jetzt ermittelt.

Von fp