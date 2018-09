Rositz

Schon eine Tradition ist es in Rositz, die schönen fotografischen Ansichten des Ortes in einem Kalender festzuhalten. „Seit 2009 erscheint er regelmäßig. Und er hat schon viele Fans“, so Bürgermeister Steffen Stange. Druckfrisch ist nun die elfte Auflage des Kalenders erschienen und erhältlich. „In einer Auflage von 400 Exemplaren und wie gewohnt mit Fotografien von Elke Jahn, Jörg Rehfeld, Benno Moller, Andreas Günther und von mir“, so Stange.

Erstmals wurde in den Kalender die Altenburger Mundart aufgenommen. Auf jeder Seite sind ausgewählte Begriffe zu finden. „Gegenwärtig wird sie nur noch von ganz wenigen älteren Menschen gesprochen. Aber in den Heimatvereinen des Altenburger Landes und auch von Kindern unseres Ortes wird sie noch heute gepflegt. Die Gemeinde Rositz möchte mit dem Kalender einen kleinen Beitrag gegen das Vergessen leisten“, so das Gemeindeoberhaupt.

Ansonsten zeigt der Kalender Motive der Gemeinde zu den unterschiedlichen Jahreszeiten, beispielsweise von der Glückaufgasse, der ehemaligen Poliklinik oder aus dem Ortsteil Molbitz. Erhältlich zu einem Preis von 6,99 Euro ist er in Zimmer 4 der Verwaltungsgemeinschaft Rositz, Altenburger Straße 48b, in der Postfiliale im Getränkemarkt Patzelt, Goethestraße 2, in der Eisdiele Rositz, Karl-Marx-Straße 14, und in der Heimatstube, Karl-Marx-Straße 17a.

Von Jörg Wolf