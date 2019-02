Rositz

Vor 10 oder 15 Jahren schien die Gemeinde Rositz beim ungeübten Blick in den Haushalt regelrecht im Geld zu schwimmen. Da tauchten im jeweiligen Vermögenshaushalt gleich zweistellige Millionenbeträge auf. Ernüchternd ist der genauere Blick: Schon damals war die einstige Chemiearbeitergemeinde finanziell nicht auf Rosen gebettet – die Euro-Millionen waren lediglich zweckgebundene Durchlaufgelder des Bundes für die Sanierung des einstigen Teerverarbeitungswerkes.

Ziemlich leere Kassen

Die ist nun zumindest nach offizieller Lesart abgeschlossen, aber das Areal des einstigen Werkes bleibt weiter ein Rositzer Sorgenkind. Denn die für die Sanierung und Vermarktung des Industriegebietes verantwortliche Landesentwicklungsgesellschaft ( LEG) weigert sich nach wie vor, für das betreffende Areal eine entsprechende Freistellung zu erteilen, was bedeutet, dass die LEG für die anfallenden Kosten aufkäme, sollte ein künftiger Investor dort doch noch auf kontaminiertes Erdreich stoßen. Ein unternehmerisches Risiko, dass Investoren scheuen. Die bleiben allerdings aus – und damit die nötigen Steuereinnahmen für die Gemeinde, wie Kämmerin Kerstin Jantsch auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch erörterte, als dort der Haushalt für 2019 einstimmig beschlossen wurde.

Griff in die Rücklage

Dünne 1,2 Millionen Euro stehen im Vermögenshaushalt und rund wurde der Verwaltungshaushalt mit knapp 3,2 Millionen Euro auch nur, weil aus der Rücklage 48 000 Euro zuflossen.

„2019 ist für uns ein kompliziertes Jahr“, schätzte Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) ein. Sinkende Gewerbesteuern und Einwohnerzahlen, Tariferhöhungen und vor allem magere Schlüsselzuweisungen machen das Wirtschaften immer schwieriger. „Ich kann nicht verstehen, dass auf der niedrigsten Ebene durch sinkende Zuweisungen der Unfrieden geschürt wird“, empörte sich Stange.

An Straßen wird gebaut

Trotzdem ist noch Luft, um etwas zu bewegen: Die 220 000 Euro teure Sanierung der Querstraße startet dieses Jahr, in die Straße am Turnplatz fließen mit Fördermitteln 198 000 Euro. Und auch die Skate- und BMX-Fans in Rositz können sich freuen: Neben dem Freibad am dortigen Parkplatz entsteht ein kleiner Skaterplatz, für den das Areal schon von der Gemeinde erworben wurde. Dieses Jahr stehen 20 000 Euro für die ersten Arbeiten bereit. Weiterhin bleiben die Sanierungen am Kulturhaus sowie Bernsteinhof Schwerpunkt. Zudem wurde eine kleine finanzielle Einsatz-Entschädigung für Mitglieder der Feuerwehr beschlossen.

Von Jörg Wolf