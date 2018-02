Rositz plant über 30 Investitionen

Rositz. Die Kassenlage der Gemeinde Rositz hat sich entspannt. Fast vier Millionen Euro sollen in diesem Jahr insgesamt umgesetzt werden. Davon stehen über 750 000 Euro für Investitionen zur Verfügung. Dennoch kam angesichts des Zahlenwerkes zum Beschluss der Haushaltssatzung kürzlich im Gemeinderat nur gedämpfte Freude auf. Denn nach wie vor müsse die Gemeinde Mehrausgaben – etwa für Energie oder Personal – bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen verkraften.

Der Rositzer Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) beklagte eine geringere Schlüsselzuweisung vom Land und geringere Gewerbesteuern. Da brauche sich niemand über die Politikverdrossenheit der Menschen zu wundern, so Stange weiter. Zwar sei die Zeit der Haushaltskonsolidierung überstanden und Rositz kann mit dem aktuellen ausgeglichen Etat auch seine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen. Doch um den Erhalt der freiwilligen Leistungen müsse gekämpft werde. Trotz aller Unzufriedenheit gelingt das Rositz auch in diesem Jahr. So wird die Gemeinde die Bibliothek, den Sport und die Kultur unterstützen. Außerdem werde neue Technik für das Freibad angeschafft, so Stange.

Dank Förderprogrammen und Rücklagen kann Rositz zudem die geplanten Investitionen tätigen. Die mit Abstand größte Summe, etwa 235 000 Euro, fließt in die Sanierung der Straße am Turnplatz. Rund 113 000 Euro werden im Bernsteinhof verbaut, und die Arbeiten am Kulturhaus gehen weiter. Die Garage für die Ausrüstung der Jugendfeuerwehr ist durchfinanziert, ein Bikerpark soll eingerichtet werden, und für den Sportplatz Gorma wird Geld ausgegeben. Über 30 mittlere und größere Investitionen stehen im Etat für 2018.

Um das alles bezahlen zu können, muss Rositz aber auch auf Gespartes zurückgreifen. Geplant ist, 338 300 Euro aus den Rücklagen zu entnehmen. Damit hat die Kommune am Jahresende laut Plan aber immer noch ungefähr eine halbe Million Euro auf der hohen Kante.

Von Jörg Reuter