Rositzer Jugendfeuerwehr bekommt mehr Platz

Rositz. Eigentlich ist es die Regel, dass Bauvorhaben in Verzug geraten. Doch wenn die Rositzer Feuerwehr für ihren Nachwuchs einen zusätzlichen Geräteraum baut, dann tritt das genaue Gegenteil ein. Die Truppe wird schneller fertig als geplant. Aber auch das kann zu Problem führen, weil nun eher als erwartet Geld benötigt wird. Dieses hat jüngst der Rositzer Gemeinderat freigegeben. Einstimmig votierten die Mitglieder für die 7200 Euro überplanmäßige Ausgebe. „Damit können wir in diesem Jahr noch das Dach auf den Rohbau setzten“, sagt Ortsbrandmeister Stefan Kirchner.

Der Rositzer Feuerwehrchef ist außerordentlich froh über die Entscheidung des Gemeinderates, sagt er der OVZ. Denn die Feuerwehrleute haben sich nicht nur im Zeitplan verschätzt, sondern auch was die Kosten der 80-Quadratmeter-Mehrzweckgarage betrifft. Schon jetzt sei man bei rund 19 000 Euro mehr angekommen. „Aber die Räumlichkeiten sind dringend erforderlich.“ Die Ausrüstung der aktiven Wehr wird immer umfangreicher und auch die der Jugendwehr. „Wir wissen einfach nicht mehr, wohin damit.“

Weil nun der massive Steinbau vor allem von den 13 Mädchen und Jungen der Jugendwehr genutzt werden soll, konnte neben der Gemeinde auch der Feuerwehrverein als Mitfinanzierer gewonnen werden. Und es gab einen Lottomittelzuschuss. Nicht zu vergessen die Kameraden, die in Eigenleistung den Rohbau hochzogen.

Nachdem in diesem Jahr noch das Dach errichtet wird, stehen fürs kommende Jahr dann das Verputzen und der Innenausbau an. Was da finanziell auf Feuerwehr und Gemeinde zukommt, ist noch nicht komplett ermittelt. Weshalb auch noch keine Angaben zu den gesamt Kosten des Neubaus gemacht werden können, erklärt Kirchner.

Von Jörg Reuter