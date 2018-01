Rositzer stoppen flüchtenden Ladendieb

Rositz. Am Samstagvormittag wurde die Polizei wegen eines Ladendiebstahls zu einem Supermarkt in die Rositzer Goethestraße gerufen. Dort hatten sich zuvor aufregende Szenen abgespielt. Ein 33-jähriger polnischer Staatsangehöriger hatte seinen Rucksack mit Kosmetikartikeln vollgepackt, ohne diese zu bezahlen. Als die Warensicherungsanlage auslöste und die Kassiererin den Mann ansprach, ergriff er plötzlich die Flucht – die Halt-Rufe der Kassiererin gingen ins Leere. Allerdings wurden zwei andere Kunden, die am Ausgang des Marktes standen, aufmerksam. Die beiden Rositzer reagierten sofort, verfolgten den Ladendieb. Wie mitgeteilt wurde, konnten sie konnten den Polen einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Dieb wurde festgenommen und zur Dienststelle nach Altenburg gebracht. Die Polizei dankt den beiden Rositzern für ihre Zivilcourage.

Von OVZ