Jauern

Viele Besucherfahrzeuge säumten am Sonntag die Straßen rund um den ehemaligen Agrarflugplatz in Jauern. „Beeindruckend sind vor allem die Lanz-Traktoren“, sagte Oldtimerfan Sven Keller aus Schmölln, der mit Ehefrau Sindy die mittlerweile historisch gewordenen Traktoren sowie einige Autos und Motorkrafträder sichtete und das inzwischen 5. Treffen dieser Art bei schönstem Sonnenschein genoss.

Derweil kniete der Schlepperenthusiast Silko Köttig aus Ehrenhain vor seiner Lanz Bulldog. „Herr Köttig bringt jetzt mittels Lötlampe die im Zylinderkopf befindliche Glühnase des Glühkopfes zum Glühen. Denn der Dieselkraftstoff benötigt zum Zünden eine gewisse Betriebstemperatur“, erläuterte dessen Fankamerad Reinhard Kern einigen Zuschauern das Anlassen eines Lanzmotors.

Hobbytraktorist Kern reiste ebenfalls mit einem 55 PS-Lanz an und betonte noch mit Blick auf das rote Oldiekennzeichen: „Mit diesem Schlepper darf ich allerdings nur im Rahmen von Oldtimerveranstaltungen unterwegs sein.“

Mit zwei Traktoren vom Typ Famulus mit Einachsanhängern tuckerten Monty Heckel aus dem Schmöllner Ortsteil Bohra und dessen Tochter Fiene hin zum Schauplatz. Und schon kamen Besucher herbei, um aus dem Reigen der rund 70 Traktoren auch diese beiden in die Jahre gekommenen Kraftpakete in Augenschein zu nehmen. „Der Hänger ist ja sogar mit jeder Menge Meterholz beladen“, staunte Besucher Hannes Meiner aus Altenburg. „Ja, dieser 1964 im VEB Schlepperwerk Nordhausen gebaute Famulus dient uns mit seinen 36 PS immer noch als Nutzfahrzeug“, sagte Famulusfan Heckel mit Blick zur Tochter Fiene. Die Gymnasiastin erläuterte derweil einigen Interessierten die Bauweise der ebenfalls aus der DDR-Produktion stammenden Anhänger.

Auf zur Rundfahrt mit dem Traktor-Kremsergespann hieß es beim Treff-Cheforganisator Michael Hußner von der Fangemeinschaft „Schlepperfreunde Jauern“. Im Kremseranhänger seines 40 PS starken Famulus saßen unter den 16 Mitfahrern auch Fabien Kratzsch, Vater Michael und ihre Geschwister. „Mich beeindruckte, dass sich Kremserfahrer Michael mit in die lange Schlange der Traktoren einreihte, die zu einer Rundfahrt über Röthenitz, Altkirchen und Nöbden starteten“, merkte die junge Gößnitzerin an und fügte hinzu: „Aber auch die teils weite Sicht auf idyllische Wäldchen und Flurstücke sorgte für gute Laune beim Tuckern des Famulusmotor.“

Unter einem der Zeltdächer führten indes unter anderen ehemalige Werktätige in landwirtschaftlichen Betrieben ganz rege Gespräche über ehemalige Sitten und Gebräuche auf dem Land und mit Blick auf ein Brigadetagebuch. Aber vor allem über die unverzichtbaren Zugmaschinen bei Ackerbau und Viehhaltung.

Rainer Bachmann aus Altkirchen zeigte in einem Traktorenbuch auf das Foto einer K 700-Zugmaschine und sagte: „So einen K 700 hat mein Vater, Angestellter auf einem Volksgut, 1971 direkt vom Kirowwerk in der damaligen Sowjetunion geholt.“ Der ehemalige Leiter der KAP in Dobitschen, Ullrich Müller, sorgte mit seinen ausgelegten Broschüren immer wieder für Gesprächsstoff.

Bei Sprüngen in der Hüpfburg testeten die kleinen Schaubesucher ihr sportliches Können. Und auch beim Streichelzoo mit umherhüpfenden Ziegen fanden Mädchen und Jungen gleichermaßen viel Spaß.

Geschicklichkeit beim Traktorfahren mussten wiederum wettbewerbsmäßig die Hobbytraktoristen unter Beweis stellen. „Mit Traktoren, Autos und Krafträdern zählten wir heute bis zu 100 Oldiefahrzeuge“, resümierte letztlich Cheforganisator Michael Hußner.

Von Wolfgang Riedel