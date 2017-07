Zechau. Kaum ein Industriezweig, kaum eine Branche ist so zweischneidig wie der Bergbau. Auf der einen Seite bedeutet der Abbau von Braunkohle oder auch jedes anderen Rohstoffs immer Schäden an der Umwelt. Gerade im hiesigen Revier sorgte der Bergbau darüber hinaus bei der Bevölkerung für Leid, denn den Baggern musste auch Ortschaften wie Lesen, Petsa oder Teile von Zechau weichen. Andererseits zeugen nicht zuletzt die Paradeuniformen der Bergleute von ihrem Stolz auf den gefährlichen Beruf. Zu DDR-Zeiten wurde für die Kumpel zudem der Tag des Bergmanns geschaffen, um sie zu ehren. „Wir führen diese Tradition fort“, sagt Gabriele Cwojdzinski, Vorsitzende der Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE). Dazu waren die ehemaligen Kumpel, ihre Freunde, Nachbarn und Familien am Sonntag wieder ins Volkshaus Zechau eingeladen. Organisiert wird der Tag von Gewerkschaft, Gemeinde und der Bergbrüderschaft Meuselwitz-Rositzer Braunkohlenrevier.

Letztere halten die Erinnerung an den Industriezweig wach, der hier über Generationen das Leben bestimmte. Die Ausstellung der Bergbrüder zur Geschichte des Bergbaus ist seit jeher Bestandteil des Bergmannstages – wie auch die schmucken Uniformen der Mitglieder. Der Höhepunkt des geselligen Nachmittags ist aber das Programm zur Kaffeezeit. „Wir haben nicht gezählt, aber ich schätze, es waren fast 200 Leute da. Auf jeden Fall waren alle Plätze besetzt“, zieht Gabriele Cwojdzinski sehr zufrieden Bilanz. Neben dem Faschingsclub Nöbdenitz sorgte der Spielmannszug Starkenberg für Unterhaltung. Der natürlich auch die Hymne aller Kumpel, das Steigerlied, zum Besten gab.

„Inzwischen sind die meisten längst Rentner. Wir organisieren den Tag, damit sich die ehemaligen Kollegen mal wieder treffen können“, so Cwojdzinski. Doch die Veranstaltung entwickelt sich darüber hinaus immer mehr zum Familienfest – mit Kinderschminken, Baumelschub oder Briketts bemalen. Und dabei wird auf angenehme Weise die Brücke von der Traditionspflege zur Unterhaltung geschlagen. „Zum Beispiel fragen mittlerweile viele Kinder, was Briketts sind. So etwas kennen sie nicht mehr“, sagt die IGBCE-Frau. Dass der Bergmannstag im Volkshaus in Zechau gefeiert wird, ist im übrigen auch Tradition, denn einst gehörte das Haus zum Braunkohlekombinat. Heute wird es vom Dorf- und Faschingsverein bewirtschaftet, der in bewährter Weise die Bewirtung Gäste übernommen hatte.

Von Jörg Reuter