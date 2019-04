Altenburg

Die Zahl der Verkehrsunfälle 2018 ist im Vergleich zum vorangegangenen Jahr weitgehend stabil geblieben. Diese Bilanz zieht der Leiter der Polizeiinspektion Altenburger Land, Andreas Pöhler, mit Blick auf den gesamten Landkreis. Insgesamt 2052 Mal wurden die Beamten im Vorjahr zu Karambolagen gerufen, im Jahr 2017 gab es 2041 Unfälle. „Das Niveau der Unfallzahlen hat sich über die Jahre ungefähr auf dem aktuellen Wert eingepegelt“, stellt Pöhler fest – und das trotz eines zunehmend erhöhten Verkehrsaufkommens. Das gilt auch für die Zahl der Verletzten: 308 Personen wurden im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen versehrt, 11 mehr als im Jahr davor. Die Zahl der Verkehrstoten im Landkreis halbierte sich auf drei.

Hauptunfallursache ist nach wie vor der große Komplex Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren. In 445 Fällen haben derlei Manöver zu Dellen, Kratzern und schlimmstenfalls Personenschäden geführt. Viele kleinere Kollisionen, etwa auf Supermarkt-Parkplätzen, zählen in diese Kategorie. Auf Rang zwei der häufigsten Ursachen liegen mit 159 Ereignissen die Vorfahrtsverletzungen, gefolgt von zu geringem Sicherheitsabstand in 125 Fällen sowie 110 Mal überhöhter Geschwindigkeit. Missglückte oder riskante Überholmanöver führten im Vorjahr zu 44 Unfällen.

Unfallträchtigste Kreuzung des Kreises liegt in Altenburg

Die unfallträchtigste Kreuzung im Landkreis ist der Schnittpunkt von Zeitzer Straße, Johannisstraße und Johannisgraben in Altenburg. Allein 2018 krachte es dort zwölf Mal, bei drei Unfällen gab es Verletzte. Die Kreuzung, wo Autos aus dem Johannisgraben stoppen müssen, ist vergleichsweise schlecht einsehbar – immer wieder nehmen Fahrzeuge aus der Seitenstraße dem Hauptstraßenverkehr die Vorfahrt. Auch Rückwärtsfahren und Fahrspurwechsel sind vor Ort Unfallauslöser. Die Verkehrsunfallkommission hat die Kreuzung als Unfallschwerpunkt auf dem Radar, diskutiert Lösungen.

Ebenfalls unfallträchtig: die Straße zwischen Schmölln und Crimmitschau am Abzweig Thonhausen. Dort gab es im Vorjahr vier Kollisionen mit insgesamt drei Schwer- und fünf Leichtverletzten. Jedes Mal war missachtete Vorfahrt die Ursache. Zwei Vorfahrtsverletzungen und vier falsche Entscheidungen beim Abbiegen führten im gleichen Zeitraum zu sechs Unfällen auf der Bundesstraße 93 südlich von Gößnitz am Abzweig Guteborn. Oftmals gingen die Karambolagen noch glimpflich aus: 14-mal trugen Beteiligte nur leichte Blessuren davon, eine Person wurde schwer verletzt.

Verkehrsunfallstatistik dient auch der Gefahrenanalyse

„Insbesondere dort, wo mehrfach Unfälle mit Personenschäden passiert sind, schauen wir uns die Ursachen an und überlegen, inwieweit sich die Situation vor Ort verbessern lässt“, sagt Polizei-Chef Pöhler. Die Verkehrsunfallstatistik dient insofern auch der Gefahrenanalyse. So ist 2018 nun auch die Strecke zwischen Remsa und Münsa in den Fokus gerückt, wo sich in der Vergangenheit am Abzweig Wilchwitz mehrere schwere Unfälle ereignet haben. „Wir haben dort im Rahmen der Ursachenforschung und Prävention Tempomessungen durchgeführt – mit dem Ergebnis, dass zwölf Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell waren.“ Üblich sei ein Wert von vier Prozent. „Es gibt dort also überdurchschnittlich viele Geschwindigkeits-Verstöße. An dieser Kreuzung“, ist Andreas Pöhler überzeugt, „werden wir etwas tun müssen.“

Von Kay Würker