In Altenburg wird mit neuen Tafeln für die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt gewoben. Auch die Werbebanner an den Einfallstraßen im Altenburger Land haben ein neues Design. Drei weitere Schilder sollen nun an der B 180 aus Richtung Waldenburg und Zeitz und an der B 7 aus Richtung Eschefeld hinzukommen.