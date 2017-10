Rund 60 frische Schmierereien in Nobitz

Nobitz. Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes haben Unbekannte in der Gemeinde Nobitz angerichtet. An mehr als 60 verschiedenen Stellen im Bereich der Ortslagen Nobitz und Münsa hinterließen die Täter Schmierereien. Betroffen sind vor allem mehrere Einkaufsmärkte im Gewerbegebiet im Dreieck von Wilchwitzer Straße und B 180, was am Mittwoch auch zahlreichen Kunden ins Auge fiel. Dabei taucht auf den Fassaden immer wieder die Buchstabenfolge A.C.A.B. auf, die im englischen Sprachgebrauch für All Cops Are Bastards steht. Diese Verunglimpfung der Polizei ist in der illegalen Graffiti-Szene weit verbreitet. Die Lettern wurden laut Polizei mal gesprüht, mal aufgemalt.

Wann genau die Schmierer ihr Unwesen trieben, ist bislang noch nicht ermittelt. Tatzeitpunkt sei die Nacht zum Mittwoch, teilte die Polizei mit. Bereits am frühen Mittwochmorgen wurden die Beamten auf die Sachbeschädigungen aufmerksam – allerdings im Zuge eines anderen Deliktes. So hatten Unbekannte versucht, in einen Getränkemarkt im Gewerbegebiet einzudringen. Dabei wurde Alarm ausgelöst und die Polizei verständigt.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenburg zu melden – unter Telefon 03447 4710.

Von Kay Würker