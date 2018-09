Altenburg

Flotte Rhythmen, gute Laune: Der Altenburger Pohlhofpark war am Sonnabend wieder eine große Festwiese. Der größte Vermieter der Skatstadt, die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG), hatte zum traditionellen Mieterfest eingeladen. „Das ist schon unser 15. Mieterfest, von denen 13 Auflagen in diesem Park stattfanden“, blickte SWG-Geschäftsführer Uwe Schneevoigt zurück. Über mangelnden Zuspruch war nicht zu klagen. „Die ersten schauten schon gegen 12.30 Uhr vorbei, obwohl offizieller Start erst 14 Uhr war. Aber natürlich haben wir niemanden weggeschickt“, sagte Schneevoigt. Beim Programm setzten die Macher auf bewährte Angebote. Mitarbeiter der SWG betreuten die diversen Stände und luden die kleinen Festbesucher zu Basteleien und anderen unterhaltsamen Beschäftigungen ein. „Alle machen das freiwillig, was uns zeigt, dass auch unsere Mitarbeiterschaft das Fest mag.“ Zudem konnten sich die Kleinen auf einer Hüpfburg und beim Torwandschießen austoben.

Aber auch an die Erwachsenen war gedacht. „Wir wollen gemeinsam ein paar entspannte wie unterhaltsame Stunden verbringen und dabei mit unseren Mietern ins Gespräch kommen“, erklärte der Chef des Großvermieters mit rund 4200 Wohnungen. Für musikalische Unterhaltung sorgte unter anderem die Combo Gurilly. Ein Höhepunkt war zudem der Auftritt der Tanzgruppe „Energy Diamonds“. „Alles in allem konnten wir um die 700 Besucher begrüßen, was uns sehr zufrieden macht“, resümierte Schneevoigt.

Von Jörg Wolf