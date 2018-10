In diesem Jahr steht der 80. Jahrestag der Reichskristallnacht an. Aber es gab bereits zuvor eine ganze Reihe von Maßnahmen, mit denen die Nazis jüdische Mitmenschen unterdrückten und verschleppten. Beispielsweise die „Polenaktion“ am 28. Oktober 1938, bei der es auch Betroffene in Altenburg gab. Daran erinnert Christian Repkewitz in „Schicksalstage“.