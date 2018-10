Altenburg

Am kommenden Wochenende lädt die in Wilchwitz beheimatete Fischerei Altenburger Land wieder zum Fischerfest am Großen Teich inmitten von Altenburg ein. Hautnah können an beiden Tagen die Besucher das Abfischen des rund neun Hektar messenden Gewässers verfolgen. „Seit vergangener Woche wird das Wasser des Teiches bereits abgelassen. Das klappt nach dem Umbau des Ablaufs auch besser, als früher“, sagt Firmenchef Stefan Schröer.

„Mit gut zehn Helfern und einem 250 Meter messenden Netz werden wir abfischen“, so der Erfinder vom Fischgeflüster, wie die Veranstaltung seit nun sechs Auflagen heißt. Wie viel Fisch man an beiden Tagen konkret anlanden wird, vermag Schröer nicht zu sagen. „Das ist vor allem angesichts der extremen Witterungsbedingungen in diesem Jahr auch für uns die große Unbekannte, weil niemand weiß, wie die Fische gewachsen sind.“ Man rechnet aber mit rund einer Tonne Karpfen, die aus dem Teich gezogen werden, sowie diversen Wild- und Raubfischen wie Hecht und Zander.

Umfangreiches Rahmenprogramm begleitet Abfischen

Aber auch sonst ist rund um den Teich sowie auf der Teichpromenade an beiden Tagen von 9 bis 16 Uhr einiges los. Kulinarisch soll es auf dem kleinen Platz an den Teichterrassen wieder einen Fischerhof geben, wo es das Schuppentier in allen Zubereitungsvarianten geben wird.

Zudem lädt die Promenade zu einem Bummel ein, wo es einen Flohmarkt geben soll und Händler ihre Waren anbieten werden. Eine kleine Kirmes fehlt dort ebenso wenig. „Auch einen Kinderflohmarkt wird es wieder geben. Und Kinder, die sich daran beteiligen brauchen wie Vereine keine Standgebühr zu entrichten“, wirbt Schröer.

Wie viele Neugierige man am Wochenende erwarten kann, vermag der Experte nicht genau zu sagen. „Erfahrungsgemäß ist der Zuspruch aber immer groß, ist das Abfischen doch eine beliebte Tradition.“

Von Jörg Wolf