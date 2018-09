Gößnitz/Zschöpel

Ausnahmezustand am Sonntagabend im Ponitzer Ortsteil Zschöpel: Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte in dem Dorf Position bezogen, um einen bewaffneten Einwohner dingfest zu machen. Der Mann habe die Beamten mit einem Gewehr bedroht, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann fiel bereits in Gößnitz auf

Zuvor war der 56-Jährige in Gößnitz aufgefallen: Gegen 15.30 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, dass ein stark alkoholisierter Mann mit einem Auto soeben die Tankstelle in Gößnitz verlassen habe. Die Beamten machten sich daraufhin auf den Weg zum Wohnhaus des 56-Jährigen in der Bergstraße in Zschöpel. Tatsächlich war der Mann zu Hause, allerdings öffnete er die Haustür mit einer Langwaffe in der Hand. Die Beamten zogen sich zurück und forderten Unterstützung an. Aus Erfurt wurde außer dem Spezialeinsatzkommando auch die Verhandlungsgruppe angefordert, um die Situation in dem kleinen Ort nicht eskalieren zu lassen.

Weiträumige Absperrung

Sicherheitshalber wurde der Bereich um das Einfamilienhaus weiträumig abgesperrt. Wie die Polizei mitteilt, wohnt der Zschöpeler allein in dem Einfamilienhaus. Es seinen mehrere Versuche gestartet worden, um mit dem Mann in Kontakt zu treten. Doch alle Versuche, den Waffenbesitzer verbal zum Verlassen des Hauses zu bewegen, schlugen fehl. Gegen 20.45 Uhr erfolgte der Zugriff – der Mann wurde von den Einsatzkräften des SEK unverletzt festgenommen. Bei der Durchsuchung des Hauses fand sich auch die Waffe: ein Luftgewehr mit Diopter. Es wurde sichergestellt. Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Bedrohung.

Von OVZ