Pferdebockwurst ist vor allem bei der Nachkriegsgeneration beliebt. Viele Kunden verbinden damit Kindheitserinnerungen, die sie gern am Stand der Roßschlächterei Jahr aus Pegau zum Besten geben. Bis zu 20 Kilogramm der Spezialität verkauft Christian Geßler an einen normalen Markttag in Altenburg.