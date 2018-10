Altenburg

Im Vorfeld der Haushaltsdebatte im Kreistag des Altenburger Landes fordert die SPD-Fraktion mehr Ausschüttungen von den kreiseigenen Betrieben. So haben die Sozialdemokraten für die Sitzung am Mittwoch einen entsprechenden Antrag eingebracht. Mit dem Beschluss desselben soll Landrat Uwe Melzer (CDU) verpflichtet werden, bei den Geschäftsführern der „Gesellschaften spätestens bis 30. Oktober eines jeden Jahres ... nach einem Zuschuss aus den Gewinnen (Ausschüttungen) zum Kreishaushalt zu fragen“, heißt es in Antragstext.

Beschluss soll Kontrolle ermöglichen und mehr Geld generieren

Ziel der Anfrage des Landrats soll es laut SPD-Antrag sein, „die betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen der Ausschüttung“ zu eruieren, „so dass der Kreistag in die Lage versetzt wird“, angemessen zu entscheiden. Auch soll der jeweilige kreiseigene Betrieb für den Fall, dass er investieren „und nicht ausschütten will und/oder kann“, dem Gremium „diese Hinderungsgründe ausführlich“ mitteilen und im Nachgang die Umsetzung der Projekte nachweisen.

Die SPD begründet ihren Vorstoß vor allem damit, dass der Kreistag bisher „keine kreiseigene Gesellschaft verpflichtet, Ausschüttungen vorzunehmen“. So geht es darum, bei der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreises die der eigenen Betriebe einzubinden. „Die Beschlussvorlage soll also eine Kontrolle ermöglichen als auch eine Gewinnerwartung des Gesellschafters in die kreiseigenen Gesellschaften vermitteln“, heißt es in der Begründung weiter. Diese Pflicht soll nach SPD-Willen auch für jene Betriebe, wie Thüsac oder Flugplatz, gelten, die auf einen Zuschuss aus dem Kreishaushalt angewiesen sind, um „über eine mögliche Kürzung des Zuschussbedarfs“ entscheiden zu können. Denn auch das würde den Kreishaushalt entlasten.

Nur Abfallwirtschaft und Sparkasse Altenburger Land ausgenommen

Den zusätzlichen Aufwand bei der Kreisverwaltung hält man wegen des zu erwartenden Nutzens für vertretbar. Ähnliches gilt für die Gesellschaften, weil diese derartige Einschätzungen ohnehin im Geschäftsbericht bringen müssen. Als rechtliche Grundlage nennt die SPD neben dem Fakt, dass selbst Aufsichtsratsmitglieder einfachen Kreisräten keine Auskünfte über die wirtschaftliche Lagen geben dürfen, auch den Paragrafen 75 Absätze 1 und 114 Thüringer Kommunalordnung, „wonach Unternehmen und Beteiligungen einen Ertrag für den Haushalt des Landkreises abwerfen sollen“.

Ausgenommen werden von der Pflicht sollen der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises, weil der nur kostendeckend arbeiten darf, und die Sparkasse Altenburger Land, weil hier auf einer anderen gesetzlichen Grundlage einzig der Verwaltungsrat über die Beteiligung des Kreises an Gewinnen entscheidet.

SPD will Stiftungsmodell des Kreditinstituts rechtlich prüfen lassen

Zu Letzterem stellte die SPD auch noch einen Prüfantrag an Landrat Melzer. Dieser soll der Frage nachgehen, ob es überhaupt dem Thüringer Sparkassengesetz entspricht, dass das hiesige Kreditinstitut Stiftungen mit Geld ausstattet, über die dann wiederum Vereine und Initiativen im Altenburger Land gefördert werden. Kritikpunkt hieran: Das entsprechende Stiftungsgremium entscheidet nach eigenen Kriterien, die intransparent sind, und seine Besetzung entspricht nicht den politischen Kräfteverhältnissen des Kreistages.

„Eine politische Willensbildung zur gemeinnützigen Mittelverwendung wird deshalb nicht durch die Stiftungslösung abgebildet“, so Fraktionschef Dirk Schwerd, der hierin ein „demokratisches Legitimitätsdefizit“ und deswegen eine rechtliche Klärung anstrebt. Sollte dieses Modell rechtens sein, interessiert die Sozialdemokraten außerdem, wie der Kreistag künftig besser als bisher an der Verteilung der Stiftungsgelder beteiligt werden kann und schlägt hierfür einen Lenkungsbeirat vor.

Theater-Name soll geändert werden Der Kreistag soll auf seiner Sitzung morgen im Landratsamt unter anderem über die Namensänderung des Theaters beschließen. So sieht eine Beschlussvorlage von Landrat Uwe Melzer (CDU) vor, die TPT Theater und Philharmonie Thüringen GmbH in Theater Altenburg Gera gGmbH umzubenennen. Zu Beginn der Sitzung gibt es eine Einwohnerfragestunde und Informationen des Landrates. Außerdem werden der Jahresabschlusses der TPT Theater und Philharmonie Thüringen GmbH für das Geschäftsjahr 2017 festgestellt und die Geschäftsführung und der Aufsichtsrates entlastet. Danach folgt die Diskussion zum Haushaltsplanentwurf 2019 und der Beschluss über Zuweisungen an die Stadt Schmölln und an die Gemeinde Langenleuba-Niederhain für die Beschaffung und Installation von elektronischen Sirenen einschließlich Steuersystemeinheiten. Die Sitzung beginnt 17 Uhr.

Von Thomas Haegeler