Lucka

Mit einem Kandidatentrio geht die SPD in Lucka ins Rennen um Sitze im Stadtrat. Das teilt Fraktionschef Eckard Kretzschmar auf OVZ-Anfrage mit. Neben Kretzschmar selbst folgen auf den weiteren Listenplätzen noch Uwe Nebel und Ralf Schütze.

Ein Wahlprogramm wurde im Zuge der kürzlich abgehaltenen Wahlversammlung ebenfalls erarbeitet. Neben einer Fortsetzung des Straßen- und Fußwegebaus wollen sich die Genossen in der Kommune auch für die Wiederbelebung des Prößdorfer Sees einsetzen. Weiterhin vorgenommen hat man sich eine verstärkte Annäherung an die Region Leipzig. Insbesondere Groitzsch sowie Regis-Breitingen und Ramsdorf nennt Kretzschmar explizit. Hier soll, analog zu einem Beschlussantrag in der jüngsten Stadtratssitzung (die OVZ berichtete), eine mögliche Zusammenarbeit mit Blick auf den Kohleausstieg ausgelotet werden. Daneben haben sich die SPD-Kandidaten auch den Hochwasserschutz aufs Tableau genommen. Insbesondere für den noch ausstehenden Bau eines Rückhaltebeckens wolle man sich stark machen, so Kretzschmar.

Von bfi