Altenburg

Katharina Schenk ist neue Kreisvorsitzende der SPD. Bei einer Mitgliederversammlung bekam die 30-Jährige am Sonnabend in einem Altenburger Gartenlokal 88,6 Prozent Zustimmung, drei der 35 anwesenden Mitglieder votierten gegen sie. Schenk tritt die Nachfolge von Frank Rosenfeld an, der nicht wieder kandidierte. Ihn wählten die Mitglieder, wie auch Alexander Paulicks mit großer Mehrheit zu Schenks Stellvertretern.

Schenk untersteht CDU-OB

Rosenfeld begründete seinen Rückzug von der Parteispitze mit seiner Tätigkeit als Altenburger Bürgermeister. Ein SPD-Kreisvorsitzender könne nicht unter einem CDU-Oberbürgermeister dienen, sagte er. Doch auch Schenks Vorgesetzter, die als City-Managerin in der Stadtverwaltung arbeitet, ist der Rathauschef von der Union. Und eben um diesen Interessenskonflikt und das Erscheinungsbild der Partei im Kreis, im Land und im Bund drehte sich ein guter Teil der teils hitzigen Debatte.

Große Koalition im Kleinen auch in Altenburg

So bezeichneten es Volker Schwerd und Torsten Rist als unmöglich, dass Schenk und Rosenfeld in ihren Führungsfunktionen in der SPD im nahen Umfeld des CDU-Oberbürgermeisters arbeiten. Die von beiden in Dienstberatungen entwickelten Ideen verkaufe der OB nach draußen dann als seine eigenen, warnte Rist.

„Das Erscheinungsbild der SPD ist auf allen Ebenen eine Katastrophe“, sagte Roman Pilz. Sie sei Mehrheitsbeschaffer für die CDU im Bund und für die Linke im Land. Beides bezeichnete Pilz als den größten Unsinn. Und jetzt setze man das im Kleinen in Altenburg fort. „Das macht uns in Altenburg handlungsunfähig.“

Mehrheit sieht keinen Interessenskonflikt

Die Mehrheit der Mitglieder sah dies freilich anders. Hartmut Schubert bezeichnete Schenk als Ideallösung, weil sie für einen Generationswechsel stehe. Die SPD suche nicht den poltischen Gegner, um ihn zu beschädigen, sondern wolle etwas für das Altenburger Land erreichen, sagte Hendrik Läbe. Doch um dies durchzusetzen, benötige man auch die CDU.

Überhaupt keinen Interessenkonflikt bei Schenks Arbeit im Rathaus vermochte Volker Schemmel zu erkennen. Es gebe genügend andere Beispiele, wo das auch funktioniere, wie beim SPD-Landesvorsitzenden Wolfgang Tiefensee, der als Minister unter einem Ministerpräsidenten der Linken arbeite.

Keine Gegenkandidaten

Rosenfeld selbst wies den Eindruck zurück, dass er als Untergebener des OB nicht mehr unabhängig sei und seine sozialdemokratischen Überzeugungen womöglich an der Kleiderstange abgebe. Außerdem habe die SPD-Fraktion doch jahrelang mit der CDU im Kreistag zusammengearbeitet. Rosenfeld rief die Befürworter der Ämtertrennung dazu auf, doch selbst Kandidaten vorzuschlagen.

Diese gab es freilich nicht. Einzig Roman Pilz forderte den Altenburger Ortsvereinschef Thomas Jäschke zu einer Bewerbung auf („Du hast es drauf!“). Der aber lehnte ab, weil er das zeitlich nicht schaffe.

Sorge um Erscheinungsbild

Auch andere Redner sorgten sich um das Bild, das die SPD abgebe. Wenn die Politik der Partei nicht mehr greifbar sei und die Nähe zum Bürger fehle, werde Protest gewählt, warnte Alexander Burkhardt. „Wir werden in der Bedeutungslosigkeit versinken und bei der Landtagswahl ein einstelliges Ergebnis bekommen, wenn wir kein klares Bild abgeben“ und keine Antworten auf die Probleme der einfachen Menschen haben, sagte Carsten Helbig.

Die neue Vorsitzende kündigte an, aus Fehlern zu lernen und Spitzenkandidaten in Zukunft besser und zeitiger aufzubauen. Bei möglichen Interessenskonflikten bei ihrer Arbeit im Rathaus müsse man sich ehrlich machen, wenn man befangen sei. Schenk versprach, dass die SPD in der Öffentlichkeit präsenter und sie die Mitglieder besser informieren werde.

Seit Sonnabend ist sicher, dass sie als Spitzenkandidaten zur Kreistagswahl im Mai 2019 antritt.

Von Jens Rosenkranz