Meuselwitz

Am vergangenen Mittwoch traf sich der Ortsverein Nordregion der SPD zu einer Mitgliedervollversammlung zur Aufstellung der Kandidatenliste für die Stadtratswahl am 26. Mai. Die Versammlung wurde einer Pressemeldung zufolge vom Ortvereinsvorsitzenden Alexander Paulicks geleitet.

In geheimer Wahl wurde die vom Ortsvereinsvorstand vorgeschlagene Liste mit 100-prozentiger Zustimmung bestätigt. Das Wahlprogramm wurde beschlossen und gehe dann den Bürgern von Meuselwitz und den Ortsteilen in Kürze zu, hieß es. Als wichtigste Punkte darin stehen die Stärkung der Nordregion durch Zusammenarbeit zwischen der Kernstadt und den Ortsteilen, der Erhalt des Schulstandortes Meuselwitz von der ersten bis zwölften Klasse sowie die Sicherung der Kinderbetreuung im gesamten Stadtgebiet. Außerdem spricht sich die SPD für den Ausbau der Naherholungsgebiete Hainberg See und Haselbacher See sowie Förderung des Vereinswesens aus.

Für die Stadtratswahl in Meuselwitz treten folgende Personen an: Alexander Paulicks, Cordula Winter, Wolfgang Thurm, Thomas Hepprich, Alexander Ges, Lars Wagner und Eberhard Hanisch.

