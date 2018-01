SPD und CDU kritisieren Landrätin wegen versteckter Wahlwerbung

Altenburg. Landrätin Michaele Sojka (Linke) hat für Unmut bei CDU und SPD gesorgt. Anlass ist ein doppelseitiges Interview im Amtsblatt des Landkreises vom 20. Januar, das die Pressesprecherin des Landratsamtes mit Sojka geführt hat. Umfang: 711 Zeilen. Anlass sollte der Jahreswechsel sein, an dem traditionell Resümee gezogen werde. Auf die Frage, was der Landkreis geschafft habe, zählt Sojka den begonnenen Breitbandausbau, den Anbau am Gymnasium Schmölln, den Verkauf der Schlossanlage Tannenfeld an Investoren, den Erweiterungsbau Seniorenzentrum Meuselwitz, die Sanierung von Straßen, Brücken und Schulen sowie die neue Konzeption für das Lindenau-Museum auf.

Weitere Inhalte sind unter anderen geplante Investitionen in diesem Jahr und die erreichte Senkung der Arbeitlosenzahlen. Am Ende erklärte Sojka auf die Frage, ob sie ein zweites Mal als Landrätin antritt, dass sie einiges erreicht und vieles angeschoben habe. Das möchte sie gern fortsetzen.

Für den CDU-Kreisvorsitzenden Uwe Melzer liegt hier ein klarer Fall von Wahlwerbung vor. Dies dürfe Sojka, allerdings nicht auf Kosten der Steuerzahler und des Landkreises, sagte Melzer der OVZ. Denn mit deren Geldern werde das Amtsblatt finanziert. Unstimmig findet Melzer, der gegen Sojka bei der Landratswahl antritt, die Begründung eines traditionellen Resümees zum Jahresbeginn. Denn darauf habe die Landrätin in den Januar-Ausgaben des Amtsblattes 2017 und 2016 verzichtet. Die Absicht, genau im Wahljahr für sich zu werben, sei damit nun offensichtlich.

„Sojka konnte der Versuchung nicht widerstehen, das Amtsblatt für Eigenwerbung zu nutzen“, erklärte SPD-Kreisvorsitzender Frank Rosenfeld gegenüber der OVZ. „Die Leser werden das Eigenlob der Landrätin sicherlich richtig einzuschätzen wissen.“ Rosenfeld fällt im Interview allerdings auf, dass Sojka mehr Vorhaben plant als erledigt zu haben.

Mit dem Interview sei sie lediglich ihren Informationspflichten nachgekommen, um ein Resümee über das zurückliegenden Geschäftsjahr zu ziehen, wies Sojka die Anwürfe zurück. Rück- und Ausblicke von ihr im Amtsblatt erfolgten nicht zum ersten Mal. Als Beispiel führte die Landrätin die Ausgaben Juli 2012 und Januar 2014 mit jeweils einer kompletten Seite, den Oktober 2015 mit einem Dreispalter und Oktober 2016 mit einer dreiviertel Seite an. Das sei allgemeine Verwaltungspraxis, werde auch in anderen Landkreisen so gemacht und sei völlig legitim. Zudem wurde das Interview bewusst in der allerersten Ausgabe des Amtsblattes 2018 veröffentlicht, zu einer Zeit, wo eben noch kein Wahlkampf stattfinde.

Von Jens Rosenkranz