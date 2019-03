Zechau

Die Kicker des SV Blau-Weiß Zechau/ Kriebitzsch feiern in diesem Jahr ihr großes Jubiläum: Seit 1919, also seit 100 Jahren, besteht die Abteilung. Dass dies wie schon das 80-jährige Jubiläum vor 20 Jahren zünftig gefeiert werden soll, kann man ahnen. Aber die Zechauer Kicker, deren erste Männermannschaft in der Kreisliga und deren zweite in der zweiten Kreisklasse kickt und die sonst nur noch ein Altherrenteam am Start haben, wollen dieses denkwürdige wie seltene Jubiläum für einen bislang wohl noch nie auf diesen Ebenen dagewesenen Impuls nutzen, um König Fußball in Zechau/ Kriebitzsch wieder zu neuen Höhenflügen zu verhelfen.

„Uns ist doch allen klar, dass wir früher personell schon mal bedeutend besser aufgestellt waren“, sagt Vereinsurgestein Klaus Fischer und zielt damit vor allem auf das bestehende Hauptmanko der aktuell noch 130 Mitglieder zählenden Abteilung. Nachwuchsteams sucht man derzeit bei den Blauweißen vergebens, obwohl es die einst gab, und zwar nicht zu knapp. „Mit unserer Jubiläumsfeier wollen wir ein Achtungszeichen setzen und uns wieder in aller Munde bringen. Und damit auch den Anstoß geben, dass wir eine gute Adresse für künftige Nachwuchsteams sind“, ergänzt Mitorganisator Heiko Huke. So ein Ausrufezeichen kann man in der weiten Welt des Fußballs aber nur setzen, wenn man nicht nur ein vergleichsweise beliebiges Vereinsfest mit regionalen Akteuren auf der Festbühne und auf dem Rasen feiert, sondern die ganze Sache gleich ein paar Nummern größer zelebriert.

In Zechau wird das am 28. und 29. Juni passieren, wenn unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ auf den örtlichen Sportplatz eingeladen werden soll. Bei den Blauweißen hat für so ein Mega-Event auch alles zusammengepasst: Für die Bezahlung dieses nicht billigen Festes fanden sich solvente Sponsoren, die auch namhafte Stars der Musikszene auf die Festbühne holen werden. Und die professionelle Vorbereitung liegt in den Händen einer Marketingagentur.

Musikalisch werden auf dem Zechauer Sportplatz unter dem Motto „Tanzfieber“ am Abend des 29. Juni Stars wie Lou Bega und die Hermes House Band sowie Feuerherz zu erleben sein. Und auch der Sieger der Staffel von „ Deutschland sucht den Superstar“ ( DSDS) anno 2016, Prince Damien, sowie die DSDS-Finalistin 2017, Maria Voskania, geben sich im kleinen Zechau mit seinen gerade 260 Einwohnern die Ehre. Bis zu 6000 Fans werden dann zu diesem einzigartigen Konzert auf dem Sportplatz der Blauweißen erwartet.

„Man muss etwas bieten, um die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Hier in Zechau scheint das schier Unmögliche, dieser Wow-Effekt, zu funktionieren, weil ein paar engagierte Leute für ihren Verein brennen und für ihn auch etwas auf die Beine stellen wollen“, umschreibt es Heiko Huke und schiebt nach: „Auch das legendäre Woodstock wurde einst auf dem nackten Feld geplant.“ Für ihn ist es auch wie eine Art Rückzahlung an seinen Verein, der seinen Kindern mit dem Vereinssport Fußball einst eine Art sportliche Heimat bot, wo es sonst nicht allzu viele andere Freizeitangebote gibt, und damit auch in ein geordnetes Leben half.

Gewollter Idealeffekt dieses Krachers: Kinder und Jugendliche werden auf den kleinen Verein mit seinen 130 Kickern wieder aufmerksam und wollen dort mitmachen. „Die Wiederbelebung der Nachwuchsarbeit ist unser Hauptanliegen“, bringt es Huke auf den Punkt. Wofür die Macher des Events auch alle Vereinsmitglieder hinter sich wissen. „Alle sind hier aufgewachsen, fühlen sich im Verein ebenso wohl und wollen sich bei Bedarf auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten, beispielsweise beim Training des Nachwuchses, einbringen.“ Und dafür trifft sich das mehrköpfige Organisationsteam für das Jubiläumsfest derzeit jede Woche. „Denn Feiern mit so einem Ausmaß lassen sich nur stemmen, wenn sie professionell vorbereitet werden.“

Glückt alles und verwirklicht sich der Traum einer wieder erwachten Nachwuchsabteilung, dann wird eines Tages sicher auch der Wunsch von neuen sportlichen Höhenflügen des SV Blau-Weiß wieder wahr, der einst die Kicker bis in die Bezirksliga hinauf führte.

Von Jörg Wolf