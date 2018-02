SV Lerchenberg Altenburg schon jetzt mit 107 Anmeldungen für 10. Skatstadtmarathon

Altenburg. Der SV Lerchenberg (SVL) hat sich eine gute Ausgangsposition für den Gewinn der diesjährigen Skatstadtmarathon-Wette geschaffen. Bereits gut vier Monate vor dem Startschuss zur zehnten Ausgabe des Altenburger Lauf-Fests am 9. Juni kann der Verein auf 107 angemeldete Starter verweisen. „Das ist der Wahnsinn“, kommentiert Vereinschef Torsten Rist begeistert diese Zahl.

Allerdings wird das noch nicht ganz reichen, um die vom SVL selbst ins Spiel gebrachte Wette sicher zu gewinnen. Das Rennen macht der Altenburger Club, wenn er es schafft, 25-mal so viele Läuferinnen und Läufer ins Ziel des Skatstadtmarathons zu bekommen, wie er selbst Finisher hat. Um den bisherigen Finisher-Rekord, der bei knapp 3500 liegt, zu knacken, bräuchte man selbst mindestens 100 Zieleinläufer. Angesichts der Tatsache, dass man mit zehn Prozent Ausfällen rechnen muss und der Skatstadtmarathon mit aktuell 622 Meldungen auch dieses Jahr wieder auf Rekordkurs liegt, muss also noch ein bisschen was passieren. „Der SV Lerchenberg Altenburg freut sich über jede weitere Anmeldung, um die Skatstadtmarathon-Wette zu gewinnen“, sagt Pressesprecher Roman Pilz.

Zustande kam die Wette übrigens, weil der SVL dieses Jahr sein 25-jähriges Vereinsjubiläum feiert. Gewinnt er diese, müssen die Macher des Skatstadtmarathons ein neues Gerät für den Trimm-dich-Pfad im Altenburger Stadtwald spendieren. Verliert man, muss der SV Lerchenberg die dafür veranschlagten Kosten von 300 Euro blechen. „So oder so gibt es also ein neues Gerät“, sagt der Marathon-Sprecher Helmut Nitschke zum positiven Effekt der Wette, die seit einiger Zeit Tradition hat. Für den SVL könnte diese zudem dazu führen, zum wiederholten Male die heiß umkämpfte Vereinswertung zu gewinnen.

Ein gutes Omen dafür scheint schon mal die Häufung „besonderer“ Startnummern beim SVL zu sein. So wird die Altenburgerin Isabel Beyer mit der Nummer 600 antreten, während Stephan Riechel mit der „1“, Simone Sadlowski mit der „44“, Bärbel Korluß mit der „200“, Roland Reichelt mit der „300“, Michaela Böhme mit der „333“ und Brit Adler mit der „444“ laufen werden.

Von Thomas Haegeler