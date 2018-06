Altenburg

Gestern hat die Städtische Wohnungsgesellschaft Altenburg (SWG) die Grundsteinlegung für die drei Häuser in der Puschkinstraße gefeiert. Darin sollen 32 Wohnungen entstehen. Bis Ende 2019 wird nun wohl gebaut. „Kampfziel“ sei, dass die ersten Mieter vor Weihnachten 2019 in ihre neuen Domizile ziehen, verkündete SWG-Geschäftsführer Lutz Schneevoigt. Die Mieten betrügen voraussichtlich zwischen sieben und acht Euro pro Quadratmeter. Bis zum Jahresende sollen die Rohbauten in der Puschkinstraße 12 bis 14 stehen.

Zielgruppe: Senioren und junge Familien

Die Wohnungen mit Stellplätzen seien besonders für Senioren geeignet: Aufzüge und eine barrierefreie Gestaltung sollen die Appartements zwischen 50 und 130 Quadratmetern für ältere Menschen attraktiv machen. Außerdem seien an sämtlichen Wohnungen Balkone und Terrassen vorgesehen. Neben Senioren will der Vermieter auch junge Familien ansprechen, für die etwa die Maisonette-Wohnungen unterm Dach interessant sein könnten. Für das Bauvorhaben im Zentrum Altenburgs waren im Oktober vier verfallene Häuser abgerissen worden. Die Puschkinstraße 12 bis 14 sei „ein Vorhaben, das von der Bedeutung her mit dem am Areal am Markt vergleichbar ist“, sagte SWG-Geschäftsführer Michael Rüger. Es sei die bislang größte Neubaumaßnahe der SWG. Die Baukosten betrügen nach derzeitigem Stand 7,3 Millionen Euro.

Schallschutz und automatische Lüftung

Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) betonte, dass das Projekt ein Signal für eine „vernünftige Zukunft der Puschkinstraße“ sein könnte. Weil auf der Straße täglich 25 000 Fahrzeuge verkehren, soll die Fassade mit Schallschutzfenstern und automatischer Lüftung gestaltet werden, so dass der Lärm nicht in die Wohnungen dringt.

Anwärter für die Appartements gebe es bereits, sagte Rüger: 57 potenzielle Mieter hätten Interesse gezeigt, sieben Parteien erwägten sogar, sich eine Wohnung in der Puschkinstraße zu kaufen.

Von Theresa Held