Altenburg

Nach dem Stadtratsbeschluss zum umstrittenen Wohnpark Lindenau hat die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) ihren weiteren Zeitplan bekanntgegeben. Danach wird die Planungsphase mit der Genehmigungsreife voraussichtlich im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein, heißt es in einer Pressemeldung der SWG. Anschließend beginnen die ersten Erschließungsarbeiten mit der Verlegung der Abwasser-Entsorgung. Der erste Bauabschnitt zur Errichtung von zwei Wohnhöfen mit insgesamt 48 Wohnungen wird im vierten Quartal 2019 beginnen. „Aus derzeitiger Sicht schätzen wir ein, dass die ersten Wohnungen im Frühjahr 2021 zur Verfügung stehen und das Gesamtprojekt Ende 2022 abgeschlossen sein wird“, heißt es.

Nach einer kontroversen Debatte hatte der Stadtrat vergangene Woche bei 22 Ja- und 12 Neinstimmen für die Umsetzung des Wohnbauprojekts gestimmt (die OVZ berichtete). Der Bebauungsplan sieht die Errichtung von neun Wohnhäusern mit 98 Wohnungen auf dem knapp 1,7 Hektar großen Freigelände zwischen Südstraße und Kaufland-Südost vor.

Häuser entstehen in Massivbauweise

Die Wohnhäuser werden in klassischer massiver Bauweise errichtet. Die Dachflächen sind als begrünte Flachdächer konzipiert, was die Wohnqualität ökologisch günstig beeinflusst. Effiziente Wärmedämmung, moderne Baustoffe und eine nachhaltige Wärmeversorgung verfolgen das Ziel, den Energieverbrauch und damit die Betriebskosten auf geringem Niveau zu halten. Geplant sind 120 PKW-Stellplätze, darunter 110 in Tiefgaragen. Sie sollen für eine anwohnerfreundliche Fahrzeugunterbringung sorgen.

Die SWG möchte mit ihren Plänen „dem Wohnstandort Altenburg überregionale Aufmerksamkeit verschaffen“, heißt es in der Pressemeldung. Das neue Wohngebiet solle für Interessenten aus Altenburg und den benachbarten Regionen, für Pendler, Rückkehrer und Kapitalanleger gleichermaßen interessant sein.

Analyse weist hohen Bedarf aus

Der Bedarf an diesem Standort werde auf Grundlage einer Bedarfsanalyse der SWG aus dem Jahr 2017 begründet. Dort werde festgestellt, dass deutliche Bedarfslücken bei modern ausgestattetem, individuellem Wohnraum im Innenstadtbereich bestehen. „Der hohe Auslastungsgrad und die anhaltend hohe Nachfragesituation im innerstädtischen sanierten und neu errichteten Wohnungsbestand weist in diesem Bereich auf einen angespannten Wohnungsmarkt hin.“

Es bestehe eine steigende Nachfrage nach altersgerechtem, barrierefreiem Wohnraum mit Balkonen, großzügigen Grundrissen und vorhandenen PKW-Stellplätzen auf dem Grundstück. Trotz immensen und stetig steigenden Investitionen der SWG in ihre Wohnstandorte in der Innenstadt sei ein zeitgemäßer, den aktuellen Trends entsprechender Wohnraum im innerstädtischen und innenstadtnahen Bereich nicht in ausreichendem Maße verfügbar. Die geplanten Zwei- bis Fünfraumwohnungen orientierten sich an der derzeitigen Nachfragesituation.

Zufahrt über die Südstraße

Aufgrund des in der Nachbarschaft anliegenden Supermarktes sind besondere Schallschutzmaßnahmen durch technische und architektonische Lösungen Bestandteil der Planungen, welche aber den Wohnkomfort der künftigen Bewohner nicht beeinträchtigen. Die Zufahrt zum Grundstück wird über die Südstraße erfolgen. Innerhalb des Wohnparks sind die Höfe über Stichstraßen und Anger miteinander verbunden.

Von Jens Rosenkranz