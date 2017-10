Sabine Lucks tritt Stelle als Sozialplanerin des Landkreises an

Altenburg. Die Diplom-Sozialwirtin Sabine Lucks aus Leipzig ist neue Sozialplanerin im Landkreis. Am Montag hatte sie ihren ersten Arbeitstag. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. „Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen“, so Lucks, die zuletzt als Fachreferentin für Soziales und Gesundheit bei der Stadtverwaltung Leipzig gearbeitet hat. Nach ihrem Universitäts-Abschluss in Göttingen im Studienfach Sozialwissenschaften war die 32-Jährige von 2011 bis 2013 als Projektkoordinatorin beim Kreisjugendring im Kyffhäuserkreis tätig.

Anschließend wechselte sie in das dortige Landratsamt und war als Projektmitarbeiterin im Rahmen des Bundesförderprogramms „Lernen vor Ort“ tätig. 2014 ging sie nach Erfurt zur sogenannten Liga Thüringen, dem Zusammenschluss der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege im gesamten Freistaat, arbeitete dort bis 2016 als Grundsatzreferentin für das Thema strategische Sozialplanung ehe sie die Stelle in Leipzig antrat. „Ich möchte vor allem meine Erfahrungen im Projektmanagement einbringen“, sagt die gebürtige Schkeuditzerin, die Englisch und Russisch spricht und auch als ehrenamtliche Deutschlehrerin in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete gearbeitet hat.

„An der Stelle reizt mich vor allem der große Gestaltungsspielraum“, fährt sie fort und ergänzt: „Als Modellregion für ganz Thüringen bietet sich die Chance, hier im Altenburger Land innovative generationenübergreifende Projektideen zu etablieren.“

Zur vergangenen Kreistagssitzung Anfang September wurde beschlossen, dass der Landkreis als Modellregion am Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ teilnimmt. „Nur der Kyffhäuserkreis profitiert zunächst ebenfalls von der Förderung“, so der zuständige Fachbereichsleiter im Landratsamt Dirk Nowosatko. „Grundvoraussetzung zur Beantragung und der Verwendung der vom Land zur Verfügung gestellten Mittel ist das Vorhandensein einer Sozialplanung“, fügt er an und erklärt weiter: „Deshalb haben wir diese Stelle geschaffen, die zu 100 Prozent durch Landesmittel gedeckt“ und dafür verantwortlich ist, die Planung durchzuführen und zu begleiten.

Sabine Lucks ist nun die zweite Sozialplanerin, die für die Landkreisverwaltung tätig sein wird. Eine weitere Stelle ist seit Anfang des Jahres über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (Armutspräventionsrichtlinie) finanziert und durch Wiebke Rösler besetzt. Sie beschäftigt sich unter anderem damit, wie man die Folgen von Armut im Altenburger Land lindern und vorbeugend aktiv werden kann. Sabine Lucks wird sich mit den Schwerpunkten Demografie, pflegerische Betreuung und Versorgung – anknüpfend an den Prozess zur Auditierung zum „Familiengerechten Landkreis“ – auseinandersetzen. Da es durchaus thematische Berührungspunkte zwischen den beiden Sozialplaner-Stellen geben wird, arbeiten beide als Stabsstelle im Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit von Dirk Nowosatko zusammen.

Von OVZ