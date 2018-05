Unterwasserwelten, Naturdarstellungen und Blicke ins Innere der Seele: All das ist derzeit in den Räumlichkeiten des Altenburger Kulturbundes am Brühl 2 zu erleben. Dort stellt die Künstlerin Sabine Müller eine Auswahl ihrer Werke aus – und belegt die große stilistische Bandbreite, die sie sich über die Jahre angeeignet hat.