Nobitz

Auf dem Industriegebiet am Flugplatz in Nobitz entsteht derzeit ein Krematorium. Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) informierte jetzt über die Neuansiedlung direkt gegenüber der Firma Copart, die sich dort im Vorjahr niederließ. Zu deren Nachbarn werde nun die Firma Segenius, kündigt Läbe gegenüber der OVZ an. „Die Bodenplatte liegt schon.“ Laut dem Gemeindechef werden dort im Laufe des Jahres wohl rund zehn Arbeitsplätze entstehen.

Discountbestatter baut keine Trauerhalle

Den Nobitzer Bürgermeister freut, dass wieder ein Stück Gewerbefläche an ein Unternehmen abgegeben wird, was sich in seiner Kommune ansiedelt. Nach eigenen Angaben auf der Homepage des Unternehmens ist Segenius ein Discountbestatter beziehungsweise Internet-Bestattungsunternehmen. Wie auf der Internetseite zu erfahren ist, unterhält die Firma deutschlandweit 40 Standorte. „Im Zentrum der Großstadt Leipzig befindet sich unser Unternehmenssitz“, ist dort weiter zu lesen. Die Postanschrift führt jedoch ins Gewerbegebiet im Röthaer Ortsteil Espenhain, wo die Firma laut LVZ-Berichten vor etwa zwei Jahren eine Verwaltung, ein Logistikzentrum sowie eine Sarg- und Urnen-Produktion aufgebaut habe.

Wie der Nobitzer Bürgermeister erläutert, richte sich das Angebot von Segenius vor allem an Kommunen. Diese werden immer dann aktiv, wenn etwa Menschen ohne jegliche Verwandte und Angehörige sterben. „In Großstädten wie München, Hamburg oder Berlin sind das nicht wenige. Die Verwaltungen sind aber auch bei diesem Thema angehalten, mit Steuermitteln sparsam umzugehen und Angebote zu vergleichen“, sagt Läbe. Deshalb gebe es auch keine Trauerhalle oder Trauerfeiern. „Das wäre gesetzlich auch nicht möglich“, so Läbe.

Sachsen lehnten Bau vor zwei Jahren ab

Derweil wendet sich das Unternehmen auf seiner Homepage direkt an Bürger. „Gestalten Sie Ihren Abschied selbst und lassen Sie uns ein kleines Stück Ihres Weges begleiten. Nach diesem Motto stehen wir für alle Trauernden, für alle hinterbliebenen Angehörigen, für alle Interessierten und alle Vorsorgenden Tag und Nacht an allen Tagen des Jahres gern zur Verfügung“, ist dort zu lesen.

Im Nachbarkreis ist Segenius allerdings umstritten. Nach LVZ-Informationen plante die Firma vor rund zwei Jahren einen Krematoriumsbau in Espenhain. Dem widersprach der Stadtrat von Rötha und auch der von Kitzscher. Die Sachsen störten sich unter anderem daran, dass Segenius ein Krematorium ohne Abschiedshalle bauen will. Es wurde befürchtet, die letzte Ruhe verstorbener Menschen gleiche dann mehr einer Entsorgung, berichtete die LVZ.

Für eine Stellungnahme war Segenius-Geschäftsführer Jörn Gerischer am Donnerstag nicht erreichbar.

Von Jörg Reuter