Monstab

Dass manche Tiere beim Fellwechsel etwas gerupft aussehen, ist bekannt. So auch die Schafe einer kleinen Herde in Monstab, die gerade ihr Winterfell verlieren. Doch zerzaust sein geht normalerweise nicht einher mit sichtbarem, blutendem Ekzem, wie es eine Anwohnerin bei einem Schaf dokumentierte und sich damit besorgt an Tierschützerin und Stadträtin Andrea Rücker wandte.

Diese nahm sich der Sache an und brachte die auch von ihr festgestellten Missstände nach einem Vor-Ort-Besuch am Donnerstag beim Veterinäramt zur Anzeige.

Keine sichtbaren Verletzungen erkennbar

Auf OVZ-Anfrage bestätigte Jana Fuchs, Pressesprecherin des Landratsamtes Altenburger Land, dass die Anzeige bei der Behörde eingegangen ist. Und verwies darauf, dass eine umgehende amtstierärztliche Untersuchung eingeleitet worden sei – mit einem, wie Andrea Rücker findet, verwunderlichen Ergebnis. Denn sichtbare Verletzungen konnten von der Amtstierärztin bei keinem der Tiere festgestellt werden. Auch sei die Gesamtsituation mit Unterstand, Wasserwagen und Mineralsalz-Leckstein akzeptabel, befand die Expertin.

Bemängelt wurde seitens der Tiermedizinerin nur, dass den Tieren nur Stroh und kein Heu zur Verfügung steht, obwohl zur Herde auch einige Mutterschafe mit Lämmern zählen. Das muss der Besitzer nun ändern. Zudem erhielt der Halter die Auflage, vorsorglich „einen Tierarzt zur Endoparasitenbehandlung hinzuzuziehen“, sprich den Schafen prophylaktisch eine Wurmkur zu verabreichen.

Was wurde aus dem Schaf?

Lediglich bei der Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht konnten nach Angaben des Landratsamtes Verstöße festgestellt werden, weshalb ein Bußgeldverfahren gegen den Besitzer eingeleitet wurde.

Sowohl Andrea Rücker als auch die Monstaber Tierfreundin, die die Prüfung ins Rollen brachte, sind froh, dass das Veterinäramt sich so schnell diesem Fall angenommen hat. Wobei die für beide wichtigste Frage noch offen bleibt: Was wurde aus dem offensichtlich erkrankten oder zumindest verletzten Schaf, das beide Tierschützerinnen in der Herde entdeckt haben?

Von Maike Steuer